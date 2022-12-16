الشركسي يرد على السويحلي حول قضية لوكربي وتسليم بوعجيلة مسعود

رد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي على الرئيس الأسبق لمجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي حول قضية لوكربي وتسليم بوعجيلة مسعود.

الشركسي، وفي تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، قال: ”لوكربي جريمة بشعة قذرة، وكلنا ضدها”.

وأضاف: ”لكن مايقوم به السويحلي وغيره في تبريراتهم لعمل الدبيبات ومنقوشهم هو محاولة لاستخدام جريمة لوكربي لتغطية جريمة اختطاف مواطن ليبي!”.

وتابع: ”يا أستاذ عبدالرحمن، بوعجيلة ليس ضحية النظام ولوكربي، بوعجيلة ضحية الدبيبات، لايمكنكم تغطية الحقيقة بغربال الباطل”.

وكان عبد الرحمن السويحلي، قد طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن قضية لوكربي.

السويحلي، وفي تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قال: ”بعيدا عن الضجيج والتوظيف السياسي، فقد حان الوقت ليعرف الليبيون حقائق ملف لوكربي بكامله!”.

وأضاف: “لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة النكراء التي ورطنا فيها النظام السابق؛ أصبحت مطلبا مستحقا وضروريا”.

وختم: ”ربما نكتشف أن أبوعجيلة مسعود ليس متهما فقط بل أحد ضحاياها أيضا!”.