المصراتي: تسليم عبد الله السنوسي هو الهدف التالي بعد “بوعجيلة”

علق الصحفي محمود المصراتي على ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” بخصوص تصريحات محققين أمريكيين وزعمهم بأن بو عجيلة مسعود المريمي قد اعترف خلال التحقيق معه في ليبيا بصنع قنبلة لوكربي بأمر من المخابرات الليبية، وبأن القذافي -حسب زعمهم- قد شكره شخصيًا رفقة أعضاء آخرين في الفريق.

وقال المصراتي في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ضعوا خطين تحت كلمة المخابرات وتحت أعضاء آخرين في الفريق، وتذكروا أنني قلت لكم أمس إن اللواء عبد الله السنوسي هو الهدف التالي، بل قد يكون هو الهدف الأساسي، وها هي الإشارات بدأت تأتي”.