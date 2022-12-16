باتيلي: استمعتُ لأفكار بعض الشباب الليبي التي أثارت إعجابي

التقى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، مجموعة من الشباب والشابات الليبيين من جميع أنحاء البلاد، يمثلون ملتقي حوار الشباب، حسبما أعلن عبر حسابه على “تويتر”.

وقال باتيلي:” التقيت اليوم بمجموعة من الشباب والشابات الليبيين من جميع أنحاء البلاد، يمثلون ملتقي حوار الشباب، حيث عرضوا بعض الأفكار التي أثارت إعجابي بشأن المضي قدمًا في ليبيا في معالجة الأزمة السياسية الراهنة”.

وأضاف باتيلي:” أكدتُ لهم أن الشباب والمرأة في ليبيا شركاء أساسيون في عملية المصالحة والسلام والاستقرار”.

وتابع:” شددتُ على ضرورة إشراك الشباب والنساء في العملية السياسية والمساهمة في بناء مستقبل ليبيا”.

واستطرد:” شددتُ على أن الطريق إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي بشكل مستدام يتم بالضرورة من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن”.