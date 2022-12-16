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باتيلي: الشباب والمرأة في ليبيا شركاء أساسيون في عملية المصالحة والسلام والاستقرار

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن الشباب والمرأة في ليبيا شركاء أساسيون في عملية المصالحة والسلام والاستقرار.

وأضاف باتيلي عقب لقائه مجموعة من الشباب والشابات الليبيين من جميع أنحاء البلاد، يمثلون ملتقي حوار الشباب، أن الطريق إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي بشكل مستدام يتم بالضرورة من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف باتيلي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” :”عرض الشباب بعض الأفكار التي أثارت إعجابي بشأن المضي قدمًا في ليبيا في معالجة الأزمة السياسية الراهنة”.

وتابع المبعوث الأممي :”وشددتُ على ضرورة إشراك الشباب والنساء في العملية السياسية والمساهمة في بناء مستقبل ليبيا”.


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صحيفة العنوان الليبية

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