«الرئاسي»: المنفي أشاد بجهود مصر الكبيرة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية، وذلك على هامش فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية بالعاصمة واشنطن.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء، على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي برئاسة المنفي، ولإنجاح هذه الجهود ومساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين.