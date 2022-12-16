اللافي لـ«المبعوث الفرنسي»: المصالحة رافد أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أجرى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اتصالا هاتفيا، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير”.

وتناول الاتصال، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والعمل على وضع آلية لتوزيع الموارد المالية بشكل شفاف وعادل.

كما تمت مناقشة الملف الأمني، ودعم مسار لجنة ” 5+5″، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن خطة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأكد اللافي، أهمية مشروع المصالحة الوطنية، كرافد أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لأجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في إجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية.

وأوضح أن المجلس الرئاسي بصدد رعاية لقاء يجمع رئاسة مجلس النواب، ورئاسة المجلس الأعلى للدولة للاتفاق حول معالجة النقاط الخلافية، وصولاً إلى التوافق على قاعدة دستورية تصل بالبلاد إلى الانتخابات.

ومن جهته، أكد سولير، دعم بلاده لجهود باتيلي والمجلس الرئاسي، لأجل إيجاد الحلول التي من شانها أن تقود البلاد إلى الاستقرار والانتخابات، وأن فرنسا تدعم كل الحلول التي تأتي باتفاق شامل تشارك فيه الأطراف كافة.