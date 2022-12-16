جمعية أهالي مرزق ترفض توقيع اتفاق “السلام خير” في إيطاليا وتعتبره مسرحية هزلية

العنوان – طرابلس

أعلنت الجمعية العمومية لعائلات أهل مرزق المدينة رفضها توقيع اتفاق “السلام خير” بين الأهالي بمدينة مرزق ومكون التبو لعودة النازحين والتعايش السلمي.

واعتبرت الجمعية العمومية في بيان لها أن توقيع الاتفاق الذي تم في العاصمة الإيطالية روما بأنه مسرحية هزلية.

وأفادت أن قضية مرزق لدى القضاء الليبي الذي نتوسم فيه التحقيق العادل ورد الحقوق والمظالم الى أهلها والكشف عن مصير المخطوفين.

وأضافت الجمعية أن من أسميتموهم اللجنة المكلفة من أهالي عرب مرزق هم أفراداً خارجين عن الجماعة المتمثلة في “الجمعية العمومية لعائلات أهل مدينة مرزق” ولا يمثلون إلا أنفسهم وهم بذلك قد ارتكبوا جريمة انتحال شخصية كممثلين لأهل مدينة مرزق.

وأكدت أن قضية مرزق ليست نزاع قبلي أو إثني أو جهوي ولا يختزل حلها في مصالحة ولقاء ممثلين عن هذا الطرف وذاك بل هي قضية أمن قومي لليبيا وتغيير ديموغرافي واحتلال أجنبي ونزاعات انفصالية وهيمنة على خيرات وثروات الليبيين.

وذكرت الجمعية أن أهل مدينة مرزق المهجرين الذين ذاقوا الويلات وقدموا الأرواح والأنفس والنفيس مع الصلح والسلام المبني على إحقاق الحق وإزهاق الباطل وليس سلام هش مصيره الفشل لا محالة ولن يرضوا بمثل هذه المهزلة وهي لاتعنيهم وغير ملزمين بها وهي والعدم سواء.

وكانت وكالة نوفا الإيطالية كشفت الأيام الماضية عن توقيع اتفاق “السلام خير” لعودة النازحين والتعايش السلمي بين الأهالي بمدينة مرزق ومكون التبو، في العاصمة الإيطالية روما.

وأضافت الوكالة الإيطالية أنّ الاتفاقية تم التوصل إليها بوساطة إيطاليا، وعلى وجه الخصوص، عبر منظمة مبادرات آرا باتشيس غير الحكومية من أجل السلام.