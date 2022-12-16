بينهم 3 مغاربة.. أبطال من المونديال تهتم بهم أندية إنجلترا

أبدت عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاهتمام بالحصول على خدمات عدد من النجوم الشباب الذين برزوا في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تقترب من نهايتها في قطر هذه الأيام.

ووفر مونديال قطر، مسرحًا للفئات المستضعفة والنجوم الشباب الناشئين لجذب انتباه العالم، ولا سيما عز الدين أوناحي الذي لفت الأنظار إليه أثناء اللعب لصالح منتخب المغرب.

وكانت تقارير أشارت إلى اهتمامات أيضا باللاعبين المغربيين سفيان بوفال، زميل عز الدين أوناحي في إنجيه، ورومان سايس، الذي يلعب في صفوف بشيكتاش التركي.

عز الدين أوناحي

كودي غاكبو

وأبرز 10 لاعبين اهتمت بهم الأندية الإنجليزية هم الهولندي كودي غاكبو، الذي يلعب لفريق أيندهوفن، الذي بات هدفا رئيسيا لمانشستر يونايتد، ويمكن أن ينتقل للفريق الإنجليزي في شهر يناير إذا تمكنوا من الاتفاق على رسوم الانتقال.

ويريد فريق أيندهوفن رقما قياسيا للنادي يزيد على 40 مليون جنيه إسترليني، بينما عرض ليدز 26 مليون جنيه بالإضافة إلى 11 مليون جنيه كإضافات في أغسطس، والتي تم رفضها.

كما حاول ساوثامبتون الحصول على خدمات غاكبو، البالغ من العمر 23 عامًا، لكن الاعب يريد فريقًا كبيرا يمكنه الحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا.

سفيان أمرابط

يوسف النصيري

ربما لم ينجح في تحقيق الانتصار لذي أراده، لكن يوسف النصيري، البالغ من العمر 25 عاما الذي يلعب في صفوف إشبيلية الإسباني رفقة زميله حارس المرمى ياسين بونو، لا يزال يترك انطباعًا كبيرًا من خلال أدائه المتقن وهدفه الكبير، كما اتضح أثناء مباراة المغرب ضد البرتغال.

وكان فريق وست هام يونايتد الإنجليزي فشل في الوصول إلى سعر إشبيلية في الماضي، لكنه مستعد للمحاولة مرة أخرى لرجل يمكنه إضافة بُعد جديد لهجومه.

يوسف (يوسوفا) موكوكو

جواو فيليكس

يريد أتليتيكو مدريد بيع اللاعبين جواو فيليكس وماثيوس كونها وفيليبي لتعويض الخسارة المالية الناجمة عن الخروج من دوري أبطال أوروبا.

والبرتغالي فيليكس، الذي كلف النادي المدريدي 113 مليون جنيه، يريد فريقًا كبيرًا وقد عرض على تشلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد شراء اللاعب البرتغالي.

كما تم الكشف عن اهتمام أندية آستون فيلا ونيوكاسل وولفرهامبتون به، لكن التكلفة قد تعني الإعارة مع الالتزام بالشراء، وهي أفضل صفقة يمكن أن يتوقعها أتليتيكو الشهر المقبل.

جوسكو جفارديول

جود بيلينغام

من المقرر أن يعود اللاعب الإنجليزي جود بيلينغام، الذي يلعب في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، إلى إنجلترا هذا الصيف.

وأولوية ليفربول هي التعاقد معه، وقد بذلوا جهودًا متضافرة لإقناعه خلال الأشهر الأخيرة، بل وخططوا لإضافات أخرى لن تتعارض مع تطوره.

ولكن النتيجة ليست مفروغا منها، على الرغم من أن أندية مانشستر سيتي وتشلسي ويونايتد وريال مدريد أبدت اهتمامها باللاعب.

نيكولاس جاكسون

يعتبر السنغالي نيكولاس جاكسون لاعبا آخر ظهر بشكل عابر لبلاده لكن الضجة حول تقدمه جعلته هدفًا.

واللاعب البالغ من العمر 21 عامًا هو لاعب معروف جيدًا لمدير أستون فيلا أوناي إيمري بعد أن أشرف عليه عندما كان مدربا لفياريال.

كما أعربت أندية إيفرتون وبورنموث ونيوكاسل عن اهتمامها به، كما أن عقده الأخير يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 27 مليون جنيه.

إنزو فرنانديز