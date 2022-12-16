الخارجية تعلن إعادة قطعة أثرية كانت مهربة من ليبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي استعادة قطعة أثرية مهربة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد التعاون مع مصلحة الآثار الليبية.

وأوضحت الوزارة أن القطعة متمثلة في يد تمثال جنائزي رخامي والمشار إليها “المسلَم” من مكتب المدعي العام بولاية نيويورك.

وأضافت وزارة الخارجية أنه تم نقل القطعة من السفارة الليبية في واشنطن إلى القنصلية الليبية العامة في إسطنبول ومن ثم تم نقلها إلى العاصمة طرابلس وتسليمها إلى مصحلة الآثار الليبية.

وأعربت الوزارة عن شكرها لكل من ساهم في هذا العمل وإعادة القطعة إلى أرض الوطن، آملة التعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنسانى والحضاري.