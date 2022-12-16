ناديان لم يغيبا عن نهائي المونديال منذ 40 عاما

يكرّس نهائي كأس العالم قطر 2022، حادثة فريدة من نوعها في هذه التظاهرة الكروية الكبرى، تتمثل في عدم غياب ناديين أوروبيين عن نهائي المونديال منذ40 عاماً، وهما نادي انتر ميلان الإيطالي ونادي بايرن ميونخ الألماني، اللذان يسجلان حضورهما بلاعبين ينشطون في صفوفهما.

وعلى الرغم من عدم تأهل إيطاليا إلى كأس العالم لدورتين متتاليتين 2018 و2022، وخروج منتخب ألمانيا مبكرا من المونديال للنسخة الثانية على التوالي، إلا أنهما يملكان سفراء لأنديتهما سواء بالنسبة لإيطاليا أو ألمانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2022، وذلك استمرارا للنجاح الذي حققه لاعبو الناديين في هذا الحدث الكروي الكبير لأربعة عقود متتالية.

وسيكون لاوتارو مارتينز لاعب منتخب الأرجنتين ممثلا لناديه إنتر ميلان الإيطالي في نهائي المونديال الأحد المقبل، بينما يملك منتخب فرنسا 3 لاعبين يلعبون في نادي بايرن ميونيخ الألماني هم: بنجامين بافارد، ودايوت أوبيكانو، وكينغسلي كومان، علما بأن لوكاس هيرنانديز لاعب الفريق البافاري، شارك مع منتخب “الديوك” في المباراة الافتتاحية لكنه ودع المونديال بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى أمام أستراليا.

البدايات المونديالية

وهكذا يستمر حضور هذين الناديين في نهائي كأس العالم في نسخة 2022، ويتجدد نجاحهما في امتلاك لاعبين قادرين على الوصول باستمرار الى المباراة الختامية للمونديال.