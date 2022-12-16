جمعة عتيقة: الدبيبة هدد وخوّن خصومه دون توضيح المسؤول عن تسليم بوعجيلة

استنكر المحامي جمعة عتيقة الحكم الذي أصدره رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على المواطن الذي سلمه إلى السلطات الأمريكية بوعجيلة مسعود، بالإرهاب والمسؤولية عن قتل 270 شخصا في حادث لوكربي.

وأكد اعتيقة في تدوينة عبر “فيسبوك”، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مضيفا: “استمعت إلى كلمة رئيس الوزراء فلم يجب عن السؤال المركزي: من المسوؤل عن مخالفة القانون الليبي والدولي في تسليم المواطن (بوعجيلة)؟”.

وأضاف أن الدبيبة “خاض في خطبة عصماء ردا على خصومه تهديدا وتخوينا تلميحا وتصريحا دون الإجابة عن السؤال المركزي في القضية الذي لا زال قائما يا سيادة الرئيس !!!!”.

وكان الدبيبة، اعترف أمس الخميس، في خطابه، بتسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة” إلى السلطات الأمريكية، ووصفه بـ”المجرم الإرهابي” ، واتهمه بالمسؤولية عن تصنيع القنبلة التي دسها في شنطة داخل الطائرة الأمريكية في حادث لوكربي.

وشن الدبيبة هجوما على المدافعين عن بوعجيلة، قائلا: “لا يليق بأي مسلم أن يدافع عن هذا المجرم بأي شكل من الأشكال”، متابعا: ليبيا ليست قادرة على تحدي أمريكا وغير ذلك مسرحية وهمية لتخدير الشعوب”، على حد وصفه.