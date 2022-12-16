المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة

أخبار ليبيا 24

قال المحامي جمعة عتيقة، نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق، تعليقًا على كلمة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بشأن تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود، للولايات المتحدة الأمريكية، إن “المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمه عادلة”.

وأضاف عتيقة عبر تدوينة على فيسبوك، “استمعت إلى كلمة السيد رئيس الوزراء؛ فلم يجب عن السؤال المركزي من المسوؤل عن مخالفة القانون الليبي والدولي في تسليم المواطن (بوعجيلة)؟”.

وقال إن الدبيبة “خاض في خطبة عصماء ردا على خصومه تهديدا وتخوينا تلميحا وتصريحا دون الإجابة عن السؤال المركزي في القضية التي لا زالت قائمة يا سيادة الرئيس!!”.

بوعجيلة إرهابي

ووصف الدبيبة، مساء الخميس، المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته في تفجير “لوكربي بأنه “إرهابي” متهم بتصنيع المتفجرات، التي أودت بحياة أكثر من 270 روحًا بريئة.

وهاجم الدبيبة، كل من انتقد تسليم بوعجيلة إلى الولايات المتحدة الأميركية ومن تحدث عن انتهاك السيادة الليبية، وقال: “إن أحدهم عميل يتلقى التمويل من دول أخرى والآخر تاجر مخدرات”.

وقال الدبيبة، إن “بوعجيلة أحد عناصر التنظيم الذي خطط لتفجير طائرة لوكربي وقام بصناعة القنبلة ووضعها داخل الأمتعة الخاصة بالمسافرين في عملية إرهابية أودت بحياة 270 روحا بريئة”.

غضب

وأثارت عملية تسليم بوعجيلة إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، غضبًا واسعًا ضد حكومة الوحدة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.

ودعت عائلة بوعجيلة مسعود، الليبيين للخروج في مظاهرات اليوم الجمعة احتجاجا على تسليمه. وطالبت العائلة، الليبيين بالنزول في الميادين سلميًا احتجاجًا على تسليم مواطن ليبي إلى الولايات المتحدة دون سند قانوني.