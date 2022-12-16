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الهنقاري: الدبيبة كان رجلاً شجاعاً وواثقاً في خطابه عن “أبوعجيلة”

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف المحلل السياسي لقنوات الإخوان، المؤيد للاحتلال التركي للمنطقة الغربية محمد الهنقاري، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بـ”الشجاع الواثق” ، خلال خطابه أمس الخميس، عن أزمة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الهنقاري:” خطاب الدبيبة، بكل حيادية، بمعني بديتها أولها برجلة-الرجولة- وآخرها نتمه برجله بمنطق الواثق الشجاع” .
وكان الدبيبة، اعترف أمس الخميس، في خطابه، بتسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة” إلى السلطات الأمريكية، ووصفه بـ”المجرم الإرهابي” ، واتهمه بالمسؤولية عن تصنيع القنبلة التي دسها في شنطة داخل الطائرة الأمريكية في حادث لوكربي.
وشن الدبيبة هجوما على المدافعين عن بوعجيلة، قائلا: “لا يليق بأي مسلم أن يدافع عن هذا المجرم بأي شكل من الأشكال”، متابعا: ليبيا ليست قادرة على تحدي أمريكا وغير ذلك مسرحية وهمية لتخدير الشعوب”، على حد وصفه.

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أبوعجيلة الدبيبة الهنقاري خطاب رجل شجاع واثق

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صحيفة الساعة 24

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