شركة ليبيا للاتصالات تعلن تعرضها لهجمات إلكترونية استهدفت بيانات العملاء

قالت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، إن مركز استضافة البيانات تعرض إلى هجمات منسقة خارجية عبر الإنترنت في وقت سابق، المعروفة باسم (DDOS Attacks)، والتي شنت بهدف تعطيل الخدمات وإبطاءها على أقل تقدير.

وأضافت الشركة، في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، أنها عززت استراتيجيتها الوقائية عبر اتخاذ تدابير قائمة على عدم انتظار وصول الهجمات إلى المركز، من خلال التنسيق المشترك مع شركة الاتصالات الدولية الليبية، التي بذلت جهودًا من أجل تعزيز الإجراءات الوقائية.

كما طمأنت الشركة في بيانها عملاء المركز، مؤكدة أن بياناتهم ستظل بأيد أمينة بفضل تظافر وتناغم جهود شركات القطاع، التي تسعى تحت مظلة القابضة إلى تأمين أفضل الحلول للأفراد والشركات والمدن والبلد بأسره.