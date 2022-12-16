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اللجنة السياسية بمجلس الدولة تستعرض العقبات التي تواجه إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

استعرضت اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة مع شبكة التواصل للأحزاب، العقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وشدد الحاضرون بمقر ديوان المجلس، الخميس، على ضرورة توسيع دائرة الحوار مع كافة القوى السياسية الداعمة لإجراء انتخابات.

وأكد الجانبان على ضرورة تجديد السلطات السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة واستعادة القرار الوطني، بتوافق واسع يفتح الباب لتغيير جوهري، بعيدا عن ارتهان العملية السياسية لأي مصالح ضيقة.

وأكد رئيس اللجنة السياسية موسى فرج أن هناك ضرورة ملحة لتكاتف القوى السياسية لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.

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