زعبية: الدبيبة أعلن استمراره في تسليم الليبيين

رأى بشير زعبية، الصحفي الليبي، ورئيس تحرير الوسط، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، سيواصل تسليم ليبيين إلى الدول الأجنبية إذا طلبت ذلك.

وجاء ذلك في تحليل زعبية لكلمة الدبيبة أمس الخميس، ونشره عبر “فيسبوك”، مبينًا أن “الدبيبة قال كل شيء ما عدا الإجابة عن السؤال: كيف جرى اعتقال أبوعجيلة وتسليمه إلى دولة أجنبية، وعلى ماذا استند قرار التسليم قانونيا؟”.

وأضاف زعبية أن الدبيبة “لم يعترف صراحة بمسؤلية حكومته عن قرار التسليم، إلا أنه لم ينف مسؤوليتها عن ذلك، بل أعلن أنه سيستمر فيما سماه التعاون مع الآخرين في هذا السياق، وهو إشارة إلى أن التسليم قد يشمل آخرين إذا اتسعت دائرة التحقيق، وأدرجوا في خانة المطلوبين”.

وأوضح أن الدبيبة “خلط بين السؤال المطروح بشأن قانونية تسليم أبوعجيلة مسعود، والدفاع عنه كمجرم وإرهابي حسب وصفه”.

ولفت زعبية إلى أن الدبيبة “سبق القضاء الأمريكي، وأكد تورط أبوعجيلة، وهو ما زال قيد التحقيق والمحاكمة”، كما شن هجوما غير مسبوق بالنسبة له على النظام السابق.

وكان الدبيبة، اعترف أمس الخميس، في خطابه، بتسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود” إلى السلطات الأمريكية، ووصفه بـ”المجرم الإرهابي” ، واتهمه بالمسؤولية عن تصنيع القنبلة التي دسها في شنطة داخل الطائرة الأمريكية في حادث لوكربي.

وشن الدبيبة هجوما على المدافعين عن بوعجيلة، قائلا: “لا يليق بأي مسلم أن يدافع عن هذا المجرم بأي شكل من الأشكال”، متابعا: ليبيا ليست قادرة على تحدي أمريكا وغير ذلك مسرحية وهمية لتخدير الشعوب”، على حد وصفه.