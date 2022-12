الولايات المتحدة – نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية حوالي 13 ألف وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي عام 1963.

وذكرت إدارة الأرشيف، امس الخميس، أن نسبة المواد التي رفعت عنها السرّية في هذه القضية لا تزال أقل من 3 بالمئة من كافة المواد الموجودة.

وقالت في بيان صحفي: “عملا بمذكرة الرئيس جو بايدن يوم 15 ديسمبر 2022، نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية اليوم 12879 وثيقة لأول مرة، مصنفة في سجلات عام 1992 المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي”.

وأضافت أن المجموعة الأساسية تضم حوالي 5 ملايين صفحة، منها أكثر من 97% متاحة للعموم.

المصدر: نوفوستي

The post الأرشيف الأمريكي يرفع السرية عن 13 ألف وثيقة عن اغتيال جون كينيدي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية