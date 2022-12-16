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قتيل وعدد من الجرحى باشتباكات بين مجموعات مسلحة وسط صبراتة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بسقوط قتيل جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة في صبراتة غرب ليبيا.

وفيما لم يصدر بيان رسمي حول الاشتباكات، تحدّثت الوسائل الإعلامية عن مقتل شخص يدعى “بدر البكوش” من مدينة الزاوية، إضافة إلى حرق سيارة جراء اشتباكات وقعت فجر اليوم بالمدينة.

وأضافت، أن الطريق الساحلي من جهة صبراتة مغلق بسبب الاشتباكات المسلحة.

 

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