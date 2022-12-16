قتيل وعدد من الجرحى باشتباكات بين مجموعات مسلحة وسط صبراتة

أخبار ليبيا 24

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بسقوط قتيل جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة في صبراتة غرب ليبيا.

وفيما لم يصدر بيان رسمي حول الاشتباكات، تحدّثت الوسائل الإعلامية عن مقتل شخص يدعى “بدر البكوش” من مدينة الزاوية، إضافة إلى حرق سيارة جراء اشتباكات وقعت فجر اليوم بالمدينة.

اللهم احفظ مدينتـي صبراتـة واهلها وجنبهم الفتن ماظهر منها ومابطن امين يارب العالمين.. #نسال_الله_السلامه_للجميع — شَيـمـاء 🌸 (@shaimasaeedsw) December 16, 2022

وأضافت، أن الطريق الساحلي من جهة صبراتة مغلق بسبب الاشتباكات المسلحة.