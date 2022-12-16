تسليم أبو عجيلة.. السيادة الليبية الضائعة

بعد أسابيع قليلة من اختفائه الغامض، في العاصمة الليبية طرابلس، تفاجأ الليبيون بظهور المواطن الليبي، أبو عجيلة مسعود المريمي، ماثلا أمام محكمة أميركية في العاصمة واشنطن، بتهم تتعلق بقضية تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي في أسكتلندا عام 1988.

بزي الاعتقال الأزرق، وبوجه مجهد، ظهر أبو عجيلة في قاعة المحكمة الفيدرالية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في أولى جلسات محاكمته. مشهد أثار موجة من الصدمة في الأوساط الليبية، تحولت الى غضب عارم على المستويين السياسي والشعبي.

اختفاء ومخاوف

يوم السابع عشر من نوفمبر الماضي، كان ابو عجيلة في منزله الكائن، بمنطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس، حين داهمت مسلحون يرتدون ملابس مدنية على متن سيارتين، المكان واقتادوه الى جهة مجهولة. وتصاعدت حينها التساؤلات حول أسباب الاختطاف والجهة المسؤولة عنه وما مصير الرجل.

سرعان ما تكشفت الصورة، حيث تبينت الجهة الواقفة خلف اختفاء بوعجيلة؛ وهي القوة المشتركة التابعة للحكومة المنتهية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي أودعته في مقر لها في مدينة مصراتة، حيث قام أفراد من عائلته بزيارته داخل مقر احتجازه، ليجدوه مريضا، وأخبرهم أنه لا يعلم سبب اعتقاله، وفق ما أوردت تقارير إعلامية.

تسارعت حينها ردود الأفعال المنددة باختفاء الرجل، تصاعدت معها المخاوف من إمكانية تسليمه الى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات موجهة له بالضلوع في حادث اسقاط طائرة لوكربي في عام 1988. وتعود هذه المخاوف الى تصريحات سابقة لوزيرة الخارجية المنتهية نجلاء المنقوش، تحدثت فيها عن إمكانية تسليم بوعجيلة.

وأمام تصاعد وتيرة التنديدات من مختلف الأطراف السياسية والحقوقية والمطالبات بكشف الحقيقة، سارعت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الى نفي إمكانية فتح ملف “قضية لوكربي”، مؤكدة أنه أغلق بالكامل سياسيا وقانونيا بموجب اتفاق بين ليبيا والولايات المتحدة ومرسوم سابق صدر عن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في 2008.

الصدمة

أيام قليلة بعد بيان وزارة العدل المنتهية، أعلن القضاء الأسكتلندي، أن ليبيا يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي في ديسمبر 1988 ما أسفر عن مقتل 270 شخصا، بات محتجزا في الولايات المتحدة.

وقبل أن تتصاعد التساؤلات حول هوية المحتجز، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها تحتجز ليبيًا يدعي “بوعجيلة مسعود المريمي”، ليظهر بعدها الرجل ماثلا أمام محكمة أمريكية، في العاصمة واشنطن، في ما وصف بانه أولى جلسات محاكمته بتهم لها علاقة بتفجير “لوكربي.”

صدمة كبيرة وحالة ذهول يعيشها الليبيون عموما وعائلة بوعجيلة خصوصا، نقلها ابن شقيقه، منعم المريمي قائلا: إن العائلة صدمت بخبر تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته، ومازالت لم تستوعب ما يحصل له هناك، رغم حصولها على وعود من الجهات الرسمية في ليبيا بعدم تسليمه وبإطلاق سراحه، وفق “العربية نت”.

وأضاف المريمي “نحن تحت تأثير الصدمة، لم نتوقع تسليمه ولا نصدق ما حصل له”، مضيفا أنه ومنذ اختطافه، تواصلت العائلة مع كافة الأطراف الرسمية من أجل إطلاق سراحه وكانت هناك وعود بعدم تسليمه، مؤكدا أن جميع الجهات أكدت جهلها بأسباب اعتقاله أو هوية الجهة الخاطفة.

صمت وتنديد

بالرغم من الضجة الكبيرة التي أثارتها قضية بوعجيلة، فإن الحكومة المنتهية، آثرت الصمت ولم تصدر أي بيانات من جهات رسمية لتوضيح ملابسات الحادث، وهو ما أكدته أحزاب سياسية قائلة في بيان لها، “إننا ننظر بعين الريبة إلى عدم صدور بيان عن السلطات الرسمية يوضح للشعب الليبي ما حصل بشأن تسليم الرهينة بوعجيلة المريمي.

أكدت الأحزاب في بيانها، أن تسليم المواطن الليبي أبوعجيله المريمي للولايات المتحدة كان صفقة مشبوهة لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية والتودد إليها وكسب دعمها، محملة رئيس الحكومة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية المنتهية، نجلاء المنقوش، المسؤولية كاملة عن كل ما يترتب على إعادة فتح هذه القضية من أضرار مادية ومعنوية تلحق بالرهينة الليبي وبمصالح الشعب الليبي وسيادته.

من جانبها، طالبت الحكومة الليبية، بـ”الإفراج الفوري عن المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وإعادته إلى أرض الوطن”، محملة الأطراف المسؤولة عن احتجازه المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل الخارج عن القانون. فيما طالب مجلس النواب الليبي، النائب العام الصديق الصور بتحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في اختطاف المواطن الليبي وتسليمه إلى جهات أجنبية.

“جريمة وخيانة وفقا لأحكام القانون الليبي”، هكذا وصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة في بيان لها، إن ليبيا دفعت تعويضات لأهالي الضحايا لإغلاق الملف، ونصت بنود الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة على عدم فتحها مجددا، وفي حال عدم الالتزام بهذه الاتفاقات يُعد خرقا للقانون الدولي.

هل تتجدد معاناة ليبيا

تمثل قضية تسليم بوعجيلة في جانبها الأخلاقي، صدمة كبيرة للشعب الليبي الذي يؤمن بالعروبة وبحق الاستجارة للغريب فما بالك بالقريب، ويمثل تسليم مواطن ليبي علي يد اخوانه لدولة أجنبية، سقطة أخلاقية كبيرة، ويكشف حجم الخلافات والفوضى التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

أما على الصعيد السياسي، فان محاكمة بوعجيلة في أمريكا، هي إعادة فتح لملف قضية “لوكربي”، ما يعني بداية فصل جديد لمعاناة ليبيا، التي بدأت في نوفمبر1991، حين اتهمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، بالتورط في الحادث وطالبت بتسليمها لكن ليبيا رفضت الأمر.

الحادث الذي أعلن الليبيون مرارا وتكرارا براءتهم منه، دفعوا باهضا حيث فرضت الدول الغربية حصارا اقتصاديا وسياسيا خانقا على ليبيا تضمن حظر الطيران من وإليها ومنع استيراد قطع غيار الطائرات، مما أدى إلى عزلتها عن أغلب دول العالم. وقد أدى الحصار إلى ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، وأوقع خسائر اقتصادية قدرتها وزارة الخارجية الليبية بـ24 مليار دولار خلال 1992-1998

مارست بريطانيا والولايات المتحدة ضغوطهما لإجبار ليبيا على الإذعان لمطالبهما، وعندما أحست الدولتان، أن ثغرة قد فتحت في جدار العقوبات المتصدع، قبلتا في 24 أغسطس 1998، بمحاكمة الليبيين في بلد ثالث هو هولندا حيث وافقت ليبيا بعد وساطة من السعودية وجنوب أفريقيا مقابل تعليق العقوبات الدولية المفروضة عليها بما فيها الحظر الجوي.

وبالرغم من عدم ثبوت جناية ليبيا أمام قضاء محايد، فقد دفعت ثمن الحادث الغامض، وتمت تسوية الملف، ووفق وثائق نشرها إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي في ليبيا، فقد تم الاتفاق بين طرابلس وواشنطن بغلق ملف القضية نهائيا بعد دفع ليبيا التعويضات للضحايا، وأنه لا يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل 30 يونيو 2006.

واصدر الكونغرس الأميركي القانون رقم 110/301 أغسطس 2008، الذي تقدم به النائب حينها، جو بايدن، بتأمين الممتلكات الليبية والأفراد الليبيين المعنيين من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر. وفي 31 أكتوبر 2008، وقع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، مرسوما بالتزام بلاده بإغلاق أي قضايا مفتوحة من عائلات الضحايا أمام المحاكم المحلية والأجنبية.

لا شك أن ليبيا، دفعت منذ سنوات ثمنا باهضا لجريمة لم تثبت عليها أمام قضاء محايد، لكنها كانت مجبرة لإنهاء العقوبات المسلطة عليها، واليوم تعود الولايات المتحدة لفتح ملف القضية، في محاولة جديدة لابتزاز ليبيا وفرض صفقات مشبوهة في بلد يعاني منذ سنوات من فوضى عارمة وغياب سلطة موحدة كانت نتاجا طبيعيا للتدخل الدولي في العام 2011.