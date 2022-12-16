ليبيا.. وصول معدات ألمانية إلى محطة شمال بنغازي

أكدت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، نقل شحنات معدات جديدة إلى الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة استعدادا لصيانتها.

وقالت شركة الكهرباء الليبية، في بيان لها، إن الشحنات الجديدة مُوردة من شركة “سيمنز” الألمانية وتأتي بعد تفعيل الاتفاقية معها وفتح الاعتمادات المستندية؛ لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بالمحطة.

ووفقا للبيان، فإن محطة شمال بنغازي التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 350 ميغاوات، تخضع للعمرة الجسيمة مع بداية العام المقبل، ما من شأنه المساهمة في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدرتها الإنتاجية.