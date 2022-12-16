الأوقاف في صبراتة تعلن تعذّر إقامة صلاة الجمعة بمسجدي العتيق والمجاهدين بسبب الاشتباكات

أخبار ليبيا 24

تعذّر اليوم الجمعة إقامة صلاة الجمعة في مسجدي صبراتة العتيق والمجاهدين بسبب الاشتباكات التي تشهدها المدينة، وفق ما أعلنه مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة.

وأعلن مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في صبراتة، اليوم الجمعة، تعذّر إقامة صلاة الجمعة بمسجدي صبراتة العتيق والمجاهدين بسبب الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة.

وكتب المكتب: “نظرا لما تمر به المدينة ومن أجل حفظ الأنفس وسلامة المسلمين عليه نعلمكم بأنه لا توجد صلاة جمعة بالمساجد الآتية : مسجد صبراتة العتيق ومسجد المجاهدين.. نسأل الله أن يحفظ الأبرياء وأن يحقن الدماء والله المستعان”.

وقتل شخص وأصيب آخرون جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة في صبراتة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية وشهود.

وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بسقوط قتيل جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة في صبراتة غرب ليبيا.

وفيما لم يصدر بيان رسمي حول الاشتباكات، تحدّثت الوسائل الإعلامية عن مقتل شخص يدعى “بدر البكوش” من مدينة الزاوية، إضافة إلى حرق سيارة جراء اشتباكات وقعت فجر اليوم بالمدينة.