المبشر: تسليم أبوعجيلة سيجر تداعيات كبيرة على ليبيا

اعتبر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، أن تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سيجر تداعيات كبيرة على ليبيا لن تنتهي.

وقال المبشر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن تسليم أبوعجيلة وفتح قضية لوكربي مجددا سيجران تداعيات كبيرة جدا على من سلمه، وعلى مجلس النواب ومجلس الدولة والقضاء الليبي، وعلى ليبيا عموما، ولن تنتهي بسهولة”.

وأوضح المبشر، في تغريدة أخرى:” خطيئة أن يتنازل المرء عن مبادئه الفاضلة وأخلاقه الحميدة، من أجل منصب أو لأجل المال وقول فلان وفلان”، متابعا:” سينتصرالوطن بعون الله”.