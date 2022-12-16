الشركسي: أبوعجيلة مجرم لدى الدبيبة ومتهم عند الأمريكان حتى الآن

وصف عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بـ”المتناقض” خلال خطابه أمس الخميس، عن أزمة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن اتهمه بالإرهاب، ثم أعلن عن تشكيل فريق قانوني للدفاع عنه.

وقال الشركسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” عبدالحميد الدبيبة يقطع جازماً أنّ المريمي دس القنبلة وباشر عملية التفجير رغم أنّه متهما لدى القضاء الأمريكي ولم تثبت عليه الجريمة إلى الآن، هو متهم أمريكي ومجرم لدى الدبيبة” .

وتساءل الشركسي:” ماذا لو كان بريئاً؟ ماذا لو برأه القضاء الأمريكي؟!.. وكيف للدبيبة بتعيين محام للدفاع عنه لإسقاط التهم عن شخص أكد في لقائه أنّه هو المجرم؟ كيف سيدفع أموالاً لمحامين ليُثبت بطلان دعواه؟”.

وتابع:” كيف عمل فاعلاً في نظام سابق لمدة خمس وعشرين سنة كان مرشحاً فيها لرئاسة يعلم يقيناً أنّه إرهابيا؟”، مختتما قائلا:” المتهم بريء حتى تثبت إدانته يا سيد عبدحميد”.

وكان الدبيبة، اعترف أمس الخميس، في خطابه، بتسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة” إلى السلطات الأمريكية، ووصفه بـ”المجرم الإرهابي” ، واتهمه بالمسؤولية عن تصنيع القنبلة التي دسها في شنطة داخل الطائرة الأمريكية في حادث لوكربي.

وشن الدبيبة هجوما على المدافعين عن بوعجيلة، قائلا: “لا يليق بأي مسلم أن يدافع عن هذا المجرم بأي شكل من الأشكال”، متابعا: ليبيا ليست قادرة على تحدي أمريكا وغير ذلك مسرحية وهمية لتخدير الشعوب”، على حد وصفه.