امغيب: الدبيبة استكثر على الشعب الليبي ما تبقى له من صفات الشجاعة ونصرة والمظلوم

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قال النائب سعيد امغيب، إن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة استكثر على الشعب الليبي ما تبقى لهم من صفات الشجاعة ونصرة والمظلوم؛ فسلّم مواطنًا ليبيًا إلى الولايات المتحدة “احتقارًا” لنا وإمعانًا في الإذلال.

وقال امغيب، عبر تدوينة على فيسبوك، “الشعب الليبي عُرف بين شعوب الأرض بالشجاعة ونصرة المظلوم.. الدبيبة المجرم الخائن لبلاده وشعبه استكثر علينا ما تبقى من هذه الصفات المحمودة؛ فسلم مواطنًا ليبيًا للأمريكان احتقارًا لنا وامعانًا في الإذلال”.

وتابع امغيب، “استمر في النوم أيها الشعب الطرابلسي؛ فمازال عند الدبيبة الكثير والكثير”.

واعترف الدبيبة أمس الخميس بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، والتي تزعم تورطه في صناعة القنبلة التي فجرت طائرة بان أمريكان فوق قرية لوكربي بأسكوتلندا سنة 1988.

ووصف الدبيبة، في كلمة مصورة، بوعجيلة بأنه “مجرم إرهابي” قتل نحو 270 روحًا بريئة.

وهاجم الدبيبة، كل من انتقد تسليم بوعجيلة إلى الولايات المتحدة الأميركية ومن تحدث عن انتهاك السيادة الليبية، وقال: “إن أحدهم عميل يتلقى التمويل من دول أخرى والآخر تاجر مخدرات”.

وقال الدبيبة، إن “بوعجيلة أحد عناصر التنظيم الذي خطط لتفجير طائرة لوكربي وقام بصناعة القنبلة ووضعها داخل الأمتعة الخاصة بالمسافرين في عملية إرهابية أودت بحياة 270 روحا بريئة”.