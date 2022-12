الزايدي: محاولة الدبيبة تبرير ما اقترفه من جرم يؤكد أن الرجل قام بهذه الخطوة وفق صفقة للبقاء في السلطة

ليبيا – وصف أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي ما ورد في كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بالمثير للشفقة.

الزايدي أوضح في تصريحات صحفية لصحيفة المرصد أن مضامين كلمة الدبيبة حول جريمة تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي ليتم التحقيق معه في دولة أجنبية معبرة عن سذاجته؛ إذ توهم أن الناس قد يصدقون ما كُتب له وقام بقراءته بركاكة، فهو لا ينطلي حتى على عقول الأطفال .

وأضاف الزايدي بالقول: “محاولة تبرير ما اقترفه من جرم يؤكد أن الرجل قام بما قام به عن إصرار ووفق صفقة يستفيد منها للبقاء في السلطة، وتستفيد منها الإدارة الأمريكية لنهب الأرصدة الليبية ومعالجة الحالة الشعبية التي تعصف بالإدارة الديموقراطية ولإرهاب العالم”.

وبين الزايدي أن هذا الإرهاب يتم من خلال استعراض قدرة واشنطن على استجلاب من تريد محاكمتهم في أرضها وفقًا لعقلية رعاة البقر، مشيرًا إلى أن محاولة الدبيبة مقارنة جريمته النكراء بما تم في عهد النظام السابق لا يعدو كونه هراء لا ينطلي على أحد.

وتابع الزايدي قائلًا: “لقد تعامل النظام السابق مع قرارات مجلس الأمن الدولي الجائرة التي صدرت تحت الفصل السابع ولم يقبلها على عناتها، بل خضعت لتفاهم ضمنته دول مهمة ولم يسلم المتهمين لا إلى أمريكا ولا بريطانيا، بل تمت المحاكمة في بلد ثالث”.

وبين الزايدي أن قضية التعويضات كانت نتيجة قرار مجلس الأمن الدولي، وتم دفعها من صندوق متفق عليه، والدبيبة يعلم أن شركات النفط الأميركية دفعت النصيب الأكبر فيه وفي ظل تسوية شاملة، مشيرًا إلى أن الإدعاء الساذج برفضه للإرهاب يطرح سؤالًا بسيطًا.

وقال الزايدي: “إن فحوى هذا السؤال طالما هو على رأس السلطة ومتيقن بأن المظلوم أبو عجيلة مدان، لماذا لم يحاكمه في ليبيا؟ ففي السابق رفضت أمريكا وبريطانيا المحاكمة في ليبيا بدعوى أن النظام ربما يكون متورطًا، ولن تكون المحاكمة عادلة والآن هذا الافتراض غير موجود”.

وأضاف الزايدي قائلًا :”وعلى العكس مما سبق فالنظام الحالي مرتبط جذريًا بأمريكا فهي من نصبته وتحميه، فالدبيبة يستخف بهذا بموقف النخب الليبية بمختلف توجهاتها ومواقفها التي انتفضت ضد الجريمة، ويشكك في وعيها وفهمها ويسفه دورها والحقيقة إنه لم يدعم موقفه ووزيرة خارجيته إلا ما يسمى جبهة الإنقاذ”.

وأوضح الزايدي بالقول: “هذه الجبهة أسستها السي آي أيه في ثمانينات القرن الماضى للعمل ضد ليبيا ونظامها، كما أن الإدعاء بأن أبو عجيلة يصنع متفجرات تستعمل في الإرهاب أمر يدعو للضحك أيضًا، فهو لم يكن ضمن عصابة تصنع متفجرات بل كان موظفًا في جهاز أمني”.

وأشار الزايدي إلى أن هذا الجهاز كان في صراع مع أكبر أجهزة الاستخبارات العالمية وفي مقدمتها جهاز السي آي أيه والأجهزة الأمنية شبه عسكرية، والأخير من أهم مصنعي السلاح والقائمين ببحوثه في العالم، وإن الإعلان عن وجود مختبرات أسلحة جرثومية يديرها الجهاز في أوكرانيا يوضح ذلك.

وقال الزايدي: “ببساطة إن ما تم مخالف للقانون الليبي يشكل صريح ومن المثير للاشمئزاز ما أعلنه الدبيبة بأنه سيمكن أسرته من زيارته ويكلف له محاميًا، والقول بأن من عارض ما حدث تجار مخدرات وشعاراتيين أو خائفين على أنفسهم كلام يثير الشفقة فهو هذيان من جانب”.

وأضاف الزايدي قائلًا: “ومن جانب آخر ما فعله الدبيبة فتح الباب أمام إمكانية تسليم أي ليبي للخارج بأي اتهام، ومن أي كان فالناس تطمئن بإعمال القانون وبالإجراءات الصحيحة والحقيقة التي يخشاها الدبيبة إن هذا الفعل وحد النخب الليبية السياسية والقانونية والإعلامية والاجتماعية والأكاديمية”.

وأوضح الزيادي أن هذه النخب أظهرت حرصها على إستقلال بلادها وكرامة مواطنيها، مشيرًا إلى أن المقام يستوجب مقالًا على شكل دعوة الى هذه النخب من كل التوجهات والاتجاهات لتوحيد جهودها والنظر في هذا الوضع المتردي والعمل معًا وتناسي الأحقاد والاختلافات.

واختتم الزايدي بالقول: “عليها أن تتجه لبناء دولة قادرة على حماية مواطنيها عاجلًا وليس آجلًا والمجد للوطن الخزي على الخونة”.

