السفير الفرنسي يؤكد التزام بلاده بدعم الانتخابات الليبية

قال سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى المهراج، إن بلاده ملتزمة بدعم الانتخابات في ليبيا حفاظا على وحدتها واستقرارها وسيادتها.

ووقع المهراج اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا؛ لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير لانتخابات حرة ونزيهة ومنع التضليل الانتخابي.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان، إن الاتفاقية الجديدة تخصص موارد إضافية لجهود الأمم المتحدة لمواصلة تعزيز استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولا سيما منع التضليل الانتخابي.

وخلال مراسم التوقيع التي جرت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أكد سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى المهراج، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك أندريه فرانش، أن «الانتخابات الديمقراطية هي أساس الاستقرار السياسي والشرعية المؤسسية والتنمية المستدامة في ليبيا.

كما أكد أن مساهمة فرنسا ستعزز بيئة مواتية لإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والنزاهة والحرية من خلال دعم عمل المفوضية في إعلام الجمهور بالمبادئ الديمقراطية وتحسين فهم العملية الانتخابية، وتعزيز الهدف المتمثل في تقديم معلومات موثوقة وقائمة على الأدلة، والحد من وتخفيف أثر حملات المعلومات الانتخابية المضللة والمغلوطة.