قتيلان كحصيلة أولية جراء الاشتباكات في صبراتة

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الجمعة مقتل شخصين كحصيلة أولية نتيجة الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في صبراتة غرب ليبيا.

وقال الجهاز: “اشتباكات عنيفة تشهدها مدينة صبراتة وحالتي وفاة حصيلة أولية للاشتباكات”.

في المقابل أعلن مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة تعذّر إقامة صلاة الجمعة في مسجدي “صبراتة العتيق” و”المجاهدين” بسبب الاشتباكات.

وقال المكتب عبر تدوينة على فيسبوك: “نظرا لما تمر به المدينة ومن أجل حفظ الأنفس وسلامة المسلمين، عليه نعلمكم بأنه لا توجد صلاة جمعة بمسجدي صبراتة العتيق ومسجد المجاهدين.. نسأل الله أن يحفظ الأبرياء وأن يحقن الدماء والله المستعان”.

وفيما لم يصدر بيان رسمي حول الاشتباكات، تحدّثت وسائل إعلامية عن مقتل شخص يدعى “بدر البكوش” من مدينة الزاوية، إضافة إلى حرق سيارة جراء اشتباكات وقعت فجر اليوم بالمدينة.