الفيروسات الشتوية تغلق المدارس في سبها وغريان وطبرق.. وتوصيات بالعودة للإجراءات الاحترازية

انضمت سبها إلى غريان وطبرق، وقررت غلق مدارسها لمدة أربعة أيام على خلفية انتشار «فيروسات شتوية» لم تحددها، وبالتزامن زادت الدعوات بالعودة إلى الإجراءات الوقائية مع انتشار فيروس الأنفلونزا في عديد المدن الليبية.

وقرر المجلس البلدي سبها إيقاف المدارس لمدة أربعة أيام ابتداءً من 15 ديسمبر الجاري وحتى 19 منه، وذلك ضمن إجراءات احترازية خاصة بانتشار فيروسات شتوية لم يحددها المجلس.

وقال المجلس في بيان، إن قراره يتماشى مع التعميم الصادر من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والخاص بسرعة انتشار فيروسات شتوية في سبها وتسجيل عديد الإصابات خاصة بين الأطفال.

وأوضح البيان أن المجلس البلدي سبها اجتمع مع مراقب التربية والتعليم بالبلدية لوضع خطة لتفادي زيادة الإصابات، وتقرر غلق المدارس أربعة أيام، وإجراء تقييم للأوضاع الصحية، مع الدعوة إلى ضرورة اتباع الإرشادات الصحية الخاصة بهذه الفيروسات.

وأعلن المجلس البلدي طبرق، أمس الخميس، إيقاف الدراسة في المدارس الابتدائية والإعدادية العامة والخاصة، بداية من السبت المقبل (17 ديسمبر) ولمدة أسبوع، وذلك بسبب انتشار الأنفلونزا الموسمية.

وأوضح عميد البلدية فرج بوالخطابية، أن فترة الإيقاف تبدأ السبت المقبل، وتنتهي الخميس المقبل (22 ديسمبر)، وذلك حسبما نشرت صفحة المجلس على موقع فيسبوك.

والثلاثاء الماضي، قررت بلدية غريان، تعليق الدراسة في جميع المدارس العامة والخاصة للتعليم العام للمراحل التعليمية (رياض الأطفال والتعليم الأساسي والمتوسط) أمس واليوم؛ نتيجة لكثرة انتشار فيروس التنفس المخلوي في المؤسسات التعليمية.

واتخذ قرار تعليق الدراسة بعد الاجتماع الطارئ لمسئولي القطاعات العامة في البلدية لتقييم الوضع الصحي داخل المدينة، والذي خلص أيضًا إلى تكليف الجهات المختصة بتقييم الوضع الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة تقرير خلال يومين من تاريخ الاجتماع.

وفي الثالث من ديسمبر الجاري، وجهت غرفة الطوارئ الصحية بالكفرة، نداءً عاجلًا إلى أولياء أمور التلاميذ، بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) بمستشفى “عطية الكاسح” التعليمي.

وأشارت الغرفة، في منشور إلى أخد عينات عشوائية من الأطفال بعد زيادة عدد الحالات بمستشفى عطية الكاسح، مبينة وجود عدد من الحالات المصابة بالفيروس، وناشد البيان أولياء الأمور بمنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس بمجرد ظهور الأعراض، مثل الارتفاع المستمر في درجة حرارة الجسم، والسعال الجاف، والاحتقان الشديد، للحد من انتشار العدوى بين التلاميذ والحفاظ على سلامتهم.

ونصح رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، خالد المغبوب، بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار فيروس الأنفلونزا، في هذه الأجواء، مع ضرورة ارتداء الكمامات.

وقال المغبوب، إن ما نشهده حاليا يحدث كل عام حتى قبل ظهور فيروس “كورونا”، لكن الفارق أن الإجراءات الوقائية التي التزم بها الجميع خلال السنتين الماضيتين أضعفت المناعة نسبيًا، موضحًا أن الفيروسات المنتشرة حاليًا هي الأنفلونزا والمخلوي التنفسي.

وفي ذات السياق توجهت قافلة طبية من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الخميس، إلى مدينة غريان استجابة لنداء استغاثة أطلقه المستشفى التعليمي بالمدينة بعدما ازدادت به أعداد المصابين بأعراض تنفسية.

وسحبت القافلة عينات من كل حالات الإيواء بالمستشفى، واتضح بعد الفحص أن 66% من الحالات الموجبة كانت مصابة بالأنفلونزا الموسمية، فيما كانت 33% من الحالات مصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، علمًا بأن حالات الإيواء شملت الأعمار كافة، بما فيها الأطفال والرضع وكانت جميعها مستقرة، وفق بيان صادر عن مركز مكافحة الأمراض.

ورافق القافلة مدير عام مركز مكافحة الأمراض، حيدر السائح، وهدفت الزيارة إلى الوقوف على احتياجات المدينة والعقبات التي تواجه المستشفى التعليمي بغريان.

وأوضح مدير المستشفى معاناة المرفق الطبي من نقص في الكوادر البشرية وبعض المستلزمات والمعدات الطبية، فيما وعد وكيل وزارة الصحة بتقديم الحلول العاجلة لإنهاء الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالقطاع الصحي في المدينة، بدوره، أكد السائح ضرورة التواصل والتبليغ عبر القنوات الرسمية وبالطرق العلمية المتبعة والابتعاد عن إثارة الهلع والخوف بين المواطنين.