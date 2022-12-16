العيضة عن ممارسات الدبيبة والمليشيات: يجب أن تكون ردة الفعل على قدر الحدث

تعجب التواتي العيضة، عضو ما يعرف بـ«المؤتمر الوطني العام» سابقاً، من استغراب البعض من ممارسات المليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس ومدينة مصراتة، والخطوات التي يقدم عليها عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وقال العيضة، عبر حسابه على موقع التواصل “فيسبوك”:” استغرب من استغراب البعض، استغرب وأتعجب من استغرابهم وتعجبهم من مليشيات طرابلس ومصراتة مما فعلوه بالوطن والمواطن”.

وأضاف:” يعني شن كنتم منتظرين مثلاً ؟، من الدُبيبة وما فوقه وما حوله مثلاً ؟”

وشدد على ضرورة أن تكون ردة الفعل على قدر الحدث”، في إشارة لخطف وتسليم المواطن أبوعجيلة مسعود للأمريكان.

وكان الدبيبة، اعترف أمس الخميس، في خطابه، بتسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة” إلى السلطات الأمريكية، ووصفه بـ”المجرم الإرهابي” ، واتهمه بالمسؤولية عن تصنيع القنبلة التي دسها في شنطة داخل الطائرة الأمريكية في حادث لوكربي.

وشن الدبيبة هجوما على المدافعين عن بوعجيلة، قائلا: “لا يليق بأي مسلم أن يدافع عن هذا المجرم بأي شكل من الأشكال”، متابعا: ليبيا ليست قادرة على تحدي أمريكا وغير ذلك مسرحية وهمية لتخدير الشعوب”، على حد وصفه.