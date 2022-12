الدبيبة : أبوعجيلة مسعود إرهابي دس قنبلة بين الابرياء ومن يدافع عنه يدافع عن الإرهاب

ليبيا – أرجع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تأخره بالإفصاح عن الحقائق للشعب الليبي ومكاشفته بشأنها عبر الإعلام إلى احترامه الشديد لليبيين.

الدبيبة أوضح في كلمة مصورة تابعتها صحيفة المرصد أن هذه المكاشفة تتم بشجاعة وبلا تزييف أو تزيين في الكلام بعد انتهاء ما وصفها بـ”حملات الكذب والتضليل والتدليس” المستمرة منذ سنوات المدفوع ثمنها الباهض من الشعب الليبي لمغامرات إرهابية على شكل حصار وتجويع ومعاناة في السفر والتنقل وتأخر وتخلف حسب قوله.

وقال الدبيبة: “لقد توقف الزمن في ليبيا 10 سنوات بسبب توريطها بعمليات إرهابية، حتى أصبحنا في عيون العالم بكل الأسف ننتمي لدولة الإرهاب ونعيش بين إرهابيين يقتلون الأبرياء بدم بارد، والله غالب، وأنا لا أحب العنتريات ولا أجيدها هذه العنتريات الوهمية ولا الشعارات الرنانة التي تدغدغ المشاعر وتخفي الحقيقة عنكم”.

وتابع الدبيبة بالقول: “هذه عنتريات السيادة الوهمية والزعامة الزائفة، فكم كانت المظاهر براقة وكم كان المضمون مليئًا بالبؤس، فالقادة الحقيقيون فالقادة الحقيقيون من يصارحون شعوبهم بالحقيقة نعم الحقيقة لا من يسوقون الأوهام لهم تلك الشعارات التي تأثر بها البعض وأصبح يدافع عن متهم”.

وإدعى الدبيبة أن هذا المتهم “إرهابي” ومن يدافع عنه يفعل ذلك من دون أن يدري بعد أن قتل أكثر من 273 روحًا بريئة من الأطفال والطلبة والنساء والعجزة في عملية واحدة، بخلاف باقي العمليات الإرهابية ولم يبالِ، وهو يصنع المفخخات والقنابل اليدوية ويدسها “بخسة” ضمن أمتعة الأبرياء حسب زعمه.

وأضاف الدبيبة قائلًا: “تخيل يا من جروك إلى هذه الحملة لو أن أحد أقاربك وأحبابك أبوك أمك على متن هذه الطائرة وفجروها في الهواء ولا تجد حتى أشلاء، فاحذروا أن تتورطوا في الدفاع عن الإرهاب من دون أن تدروا؛ لأن قتل النفس مما حرم الله، كبيرة من أكبر الكبائر وجريمة من أعظم الجرائم”.

وأشار الدبيبة إلى أن غير المسلم المسالم دمه وحقه محفوظ في الإسلام ولا يجوز الاعتداء عليه بأي حال وفقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مضيفًا أن شعارات السيادة والعظمة المرفوعة في الماضي لم تنفع الليبيين منذ 40 عامًا، فقد بقوا بلا تنمية ومتهمين بالإرهاب ويعانون في الحصول على تأشيرات السفر.

وبين الدبيبة أن البلاد بقيت في ظل هذه الشعارات بلا بنية تحتية وخدمات علاجية ما يوجب على الجميع أن يعوا الدرس بعد أن ولى زمن الشعارات وشرعت الدول في الاهتمام بشعوبها وخدمتها وتطوير بلدانها من دون أن ترفع شعار “طز” لهذا وذاك؛ إذ لا يمكن القبول بمسرحية تمكن ليبيا من تحدي أكبر دولة في العالم.

وتابع الدبيبة بالقول: “هذه مسرحية وهمية لتخدير الشعوب لتسكت عن واقعها المرير المليء بالشعارات الموجودة على الطاولة وحقيقتها في الخفاء، واليوم جئتكم بالحقيقة التي يجب أن نعترف بها جميعًا للخروج من هذا المستنقع والوحل الذي وجدنا أنفسنا فيه بسبب تلك العنتريات حتى نعبر نحو المستقبل الزاهر”.

وقال الدبيبة: “الحقيقة الأولى يجب أن نفرق بين ملفين تفريقًا كبيرًا الأول ملف لوكربي من حيث مسؤولية الدولة الليبية والثاني ملف المسار الجنائي الفردي للقضية، فملف مسؤولية الدولة الليبية قد أقفل تماما ليس بسبب الحنكة السياسية ولا التحديات ولا الشعارت ولكن بسبب المليارات التي دفعت من أموالكم”.

وأكد الدبيبة أن النظام السابق سلم المواطنين وتركهم لمحاكمتهم بالخارج وأقر بالمسؤولية أمام مجلس الأمن الدولي عن الجريمة بعد إنكار دام 15 عامًا، مشددًا على عدم السماح بفتح هذا الملف بعد كل هذا الثمن الباهض في وقت يرتبط فيه المسار الثاني الجنائي بالمتهم بالإرهاب أبو عجيلة.

وأضاف الدبيبة: إن أبو عجيلة عنصر بالتنظيم المخطط لتفجير الطائرات وقام بشكل مباشر بصناعة القنبلة. مؤكدًا أن الحقيقة الثالثة تتمثل في تعاون ليبيا بإرادتها أو مرغمة في السر أو العلن منذ 50 عامًا مع السلطات الأميركية في هذه التحقيقات من خلال تسليم المتهمين والسماح لضباط مخابرات أجانب بالتحقيق في البلاد.

وتابع الدبيبة: إن ليبيا أبرمت اتفاقية تعاون ضد الإرهاب ما يعني تسليمها كل المطلوبين للتحقيقات وفتح كل الملفات، في وقت نص فيه قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2003 الرافع للعقوبات عن البلاد على تعاون البلاد التام مع كل ما من شأنه الوقوف ضد أية نشاطات إرهابية.

وأضاف الدبيبة قائلًا: “الحقيقة الرابعة هي إن أبو عجيلة حامل للجنسيتين الليبية والتونسية وورد اسمه في التحقيقات منذ عامين، وحتى قبل مجيئنا إلى هذه الحكومة وتطور مسار التحقيق منذ ذلك الوقت وصدر بحق مذكرة ضبط من الإنتربول الدولي وأصبح لزام علينا التعاون في هذا الملف لمصلحة ليبيا”.

وبين الدبيبة أن هذا التعاون ضرورة لاستقرار ليبيا ولإزالة وصمة الإرهاب عنها ومن جبين أبناء الشعب الليبي البريء، مشيرًا إلى ان خامس الحقائق يتمثل في المحافظة على السيادة الليبية عبر عدم القبول بطريقة التعامل مع مؤسسات ليبيا خلال السنوات الماضية.

وأضاف الدبيبة: إن التعاون والتنسيق الأمني تم وفقًا لقواعد معمول بها من جميع الدول مرتبطة بالجانب الجنائي لجرائم مرتكبة خارج البلاد وذات طابع إرهابي. متهمًا بعض من يتحدثون عن السيادة بالعمالة وتلقي تمويل خارجي بانتظام ومطالبة دول أخرى باستباحة أرض ليبيا عسكريا والتدخل في شؤونها.

وتابع الدبيبة: إن بعضًا من هؤلاء كبد ليبيا مليارات الدولارات بصفة تعويضات وغيرها وبعض آخر هم من تجار المخدرات. مبينًا أن السيادة الحقيقة هي راحة الشعب الليبي ورفاهه وتوقف جرائم الخطف القسري وملاحقة أصحاب الرأي وسجنهم وعدم وصف الليبي بالإرهاب والإجرام رغما عنه.

وأكد الدبيية أن سيادة ليبيا الحقيقة تتمثل أيضًا في توصيف الليبي بالتحضر والمدنية، مبينًا أن العمل في إطار اتفاقات الشرطة الدولية “إنتربول” لا يمس سيادة أي دولة مثلما يروج لذلك المزايدون فحتى الولايات المتحدة وإيطاليا ملتزمتان بتسليم المجرمين.

وأوضح الدبيبة أن ما قامت به إيطاليا من تعويض ورغبة ضمنية في تسليم المتورطين بجرائم ضد الليبيين وليبيا لو كانوا أحياء إنجاز يحسب للنظام السابق، والأخير ذاته فعل ما يلزم وسلم من سلم للخارج بالمخالفة للمادة 493 من قانون الإجراءات الجنائية مع دفع المليارات من الدولارات بصفة تعويضات.

واستدرك الدبيبة بالإشارة إلى إيفاده وفد للاطلاع على حالة المتورط في الولايات المتحدة مع المباشرة في إجراءات تسفير أسرته لزيارته والاطمئنان عليه وتكليف مكتب محاماة للدفاع عنه، بصرف النظر عن تورطه وإرهابه فهذا يظل حقًا مكفولًا له.

واتهم الدبيبة جهات لم يسمها باستخدام هذا الملف للمزايدة والابتزاز وتحقيق المصالح الخاصة داعيًا من تأثروا بالأمر عاطفيًا من دون وعي ومن باركوا خطوات مماثلة في السابق وعارضوها الآن لمعرفة أن الإرهاب واحد وإدانته واجبة لضمان عدم إفلات المتورطين من العدالة.

وأقر الدبيبة بضرورة التعاون مع الدول الكبرى، شريطة أن يتم ذلك في إطار السيادة وأنه لن يرضخ لما يقولونه حملة الشعارات غير المنطقية، مشيرًا إلى أن الأولوية هي للجوانب التعاونية في القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب، فالخير بانتظار الليبيين بعيدًا عن العنتريات.

