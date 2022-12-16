دبيبة يتجاهل دعوات التظاهر ضده ويؤكد: لحظات سعيدة قضيتها بمجمع غابة النصر

دعا عدد من النشطاء في ليبيا إلى التظاهر ضد ريس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، اليوم الجمعة، وذلك بعد اعترافه في كلمة للشعب الليبي تنسيقه مع الولايات المتحدة الأمريكية لاحتجاز ومحاكمة المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي.

وعلق دبيبة على جولة تفقدية أجراها اليوم بمجمع غابة النصر، مبدئيا سعادته بهذه الجولة، متجاهلا بشكل كامل دعوات التظاهر ضده.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”: “لقد كانت لحظات سعيدة وأنا أتفقد أعمال الصيانة، استرجعت فيها ذكريات عام 2009 عندما كنت مهندسا مشرفا على تنفيذ مجمع غابة النصر الذي نُفذ في وقت قياسي بنخبة من المهندسين الليبيين والأجانب؛ ليكون تحفة فنية يجب أن تعود لها الحياة بعد تعطل وإتلاف دام سنوات”.