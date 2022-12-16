بعد تسليمه بوعجيلة.. الصغير: الدبيبة يقول لليبيين طز فيكم ولترضى عني أمريكا

علق عضو المجلس الانتقالي السابق حسن الصغير، على إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية عبدالحميد الدبيبة تسليمه المواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتفاخره علنا بذلك، قائلا: الدبيبة خرج ليدين المريمي حتى دون محاكمة وخرج ليستند على وقائع واتهامات الامريكيين نفسهم كانوا يعلمونها عندما وقعوا اتفاقية مع النظام السابق.

وأضاف في منشور عبر فيسبوك: الدبيبة أخرج مذكرة دولية ونسي أنه هو وعمه كانت عليهم مذكرات دولية ليبية.

وتابع: الدبيبة لبس ثوب وليد اللافي والصادق الغرياني فهاجم النظام السابق ليس فقط في شعاراته ومنهجه بل في سياساته وإدارته للأزمات.

وواصل: الدبيبة خرج ليقول لليبيين طز فيكم ولترضى عني أمريكا

وأشار لعقيلة صالح عندما قال بأن هناك من طلب تدخل أجنبي ونسي الدبيبة بأنه مستمر بفضل التواجد الفعلي التركي وبحمايته وليس فقط مجرد دعوة.

وأكمل: الدبيبة ختم بأن الخير جاي بعد هذه العملية الخبيثة وكأن بو عجيلة المريمي وراء الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في ليبيا.

ونوه بأن الدبيبة أشار بوضوح إلى إمكانية تسليم آخرين وهو يقصد عبدالله السنوسي وهذا ما نبهنا عنه منذ أربعة أشهر.

ولفت إلى أن إقرار الدبيبة بتسليم المريمي وهذا كافي لإنهاء وجوده سياسياً.

وتابع: ،وكما نشر صديق بالأمس الأمريكيين يعلمون بأن الدبيبة أيامه معدودة فلذلك أرادوا تسريع تسليم المريمي.