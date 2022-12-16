مجلس النواب يُشارك في اجتماعات الشبكة الأفريقية للمرأة بأديس أبابا

أخبار ليبيا 24

شاركت عضو مجلس النواب، ربيعة ابوراص، في اجتماعات الدورة الرابعة للشبكة الأفريقية للمرأة في مجال منع الصراعات والوساطة من أجل السلام “FemWise-Africa” والمُنتدى النسائي الثالث للسلام والأمن بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وبحسب بيان المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، تناول المُنتدى الاستفادة من دور المرأة في السلام والأمن لتعزيز مشاركة المرأة وقيادتها عمليات السلام في إفريقيا.

وشاركت أبوراص مع المشاركات الليبيات ببعض التوصيات لدعم دور المرأة في عمليات السلام والأمن ومراقبة وقف اطلاق النار وبناء القدرات.

كما تم خلال المُنتدى التركيز على وضع المرأة ودور النساء الليبيات في عمليات السلام والمفاوضات وتحقيق الأمن.

يشار إلى أن رئيسة دولة اثيوبيا ورئيسة مكتب المبعوث العام المختصة بالأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي قمن بافتتاح أعمال المُنتدى.