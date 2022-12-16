مفوضية الانتخابات: الأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا وقعوا اتفاقية لدعمنا

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع حكومتي ألمانيا وفرنسا، الخميس، اتفاقية دعم مشروع (بيبول) ، الذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري لعملية الانتخابية التي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وعضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وفقا لبيان مفوضية الانتخابات.

وقع عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مارك أندريه فرانش، فيما وقّع عن جانب الحكومة الألمانية السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وعن جانب الحكومة الفرنسية السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفي مهراج.