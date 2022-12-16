المصراتي: الدبيبة وعد بتعويض “الطليان” وضحايا الجيش الأيرلندي

حذر الصحفي محمود المصراتي الشعب الليبي من عواقب تفريط عبد الحميد الدبيبة في السيادة الليبية في سبيل التمسك بالسلطة.

ودعا المصراتي في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي النائب العام إلى محاكمة الدبيبة بعد اعترافه بتسليم المواطن بوعجيلة مسعود إلى أمريكا، مشيرا إلى أنه يمهد لتسليم عبد الله السنوسي.

وكشف أن الضباط البريطانيين الذين أعلنت مالطا القبض عليهم كانوا قادمين للتحقيق في قضية تمويل ليبيا للجيش الإيرلندي.

وأشار المصراتي إلى أن إبراهيم الدبيبة وعبد الحميد الدبيبة فتحا مع الإيطاليين مفاوضات في الأملاك المستردة السابقة لـ”الطليان” ووعداهم باتخاذ خطوة في هذا الملف، متابعا: العالم كله لا يريد الدبيبات لكن يبحثون وراء الأموال الليبية المجمدة غير المحددة برقم، وكل واحد يأخذ منها بمعية عائلة اللصوص الفاسدة.

يشار إلى أن الشرطة المالطية قبضت السبت الماضي على متعاقدين عسكريين خاصين بريطانيين قبل ركوبهم طائرة خاصة متجهة إلى ليبيا، ثم أطلق سراحهم لاحقًا من دون تهمة، ولكن لم يُسمح للطائرة بالمرور عبر الأجواء المالطية إلى ليبيا.