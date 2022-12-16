ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

16 December, 2022

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن عميق قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة بمدينة صبراتة، على نحو يٌعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.

واستنكرت المنظمة في بيان أصدرته، عدم تحرك وزارة الدفاع بالحكومة المنتهية لفض النزاع المسلح، داعية كل من المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة بالعمل معاً وتكثيف جهودهما من أجل تهدئة النزاع المسلح واستعادة الأمن بالمدينة وضواحيها، وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وأكدت المنظمة على أن التحشيد والتحركات العسكرية الواسعة لطرفي النزاع على بالمدينة وضواحيها ستؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، وانتشار الميليشيات المسلحة المناطقية التي يعاني جميعها من نقص في الانضباط.