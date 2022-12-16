تعذّر إقامة صلاة الجمعة في مسجدين بصبراتة بسبب الاشتباكات التي تشهدها المدينة

العنوان

أعلن مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في صبراتة، اليوم الجمعة، تعذّر إقامة صلاة الجمعة بمسجدي صبراتة العتيق والمجاهدين بسبب الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة.

وقتل شخص وأصيب آخرون جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة في صبراتة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية وشهود.

وتحدث شهود، عن مقتل شاب من مدينة الزاوية يدعى “بدر البكوش”، فيما أصيب آخرون جراء الاشتباكات وقعت فجر اليوم بالمدينة.

وذكرت مصادر، أن قوة من الزاوية متمركزة في المدخل الشرقي لصبراتة وتستعد لدخول المدينة.

وقال شهود إنهم سمعوا أصوات اشتباكات متقطعة وسط المدينة صبراتة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.