بوقعيقيص: أبو عجيلة مسعود مواطن ليبي أبسط حقوقه على وطنه تكليف فريق محامين أكفاء للدفاع عنه

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن أبو عجيلة مسعود مواطن ليبي أبسط حقوقه على وطنه تكليف فريق محامين أكفاء للدفاع عنه، ومستشارين ليبيين، ومحاكمة علنية عادلة تستطيع ليبيا متابعتها، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.

بوقعيقيص وفي منشور لها هبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضافت: “من حق أبو عجيلة الصمت حتى حضور محاميه، وتعد باطلة أي أقوال سابقة تم استنطاقها تحت التهديد والرعب والغربة، فجميعها فيها مخالفة لحقوق المتهم”.

وتساءلت: “هل يكون الضابط الذي ينفذ أوامر رئيسه هو المتهم؟ خصوصًا أن التهمة تصنيع قنبلة هي ضمن مهام تخصصه وعمله، وهل كان يعلم أين سيتم توظيف هذه القنبلة؟”.

وأكدت أن المحاكمة العادلة يجب أن تكون مطلب الجهات العدلية الليبية والجيش الليبي بحكم صفته ومجلس النواب.

بوقعيقيص ختمت: “وقطعًا نحن ندين إرهاب التنظيمات والأفراد وكذلك الدول، ولا إفلات من العقاب بشرط المحاكمة القانونية العادلة”.

