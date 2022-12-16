المبشر: تسليم بوعجيلة سيجر تداعيات كبيرة على ليبيا

اعتبر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، أن تسليم بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سيجر تداعيات كبيرة على ليبيا لن تنتهي.

وقال المبشر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن تسليم بوعجيلة وفتح قضية لوكربي مجددا سيجران تداعيات كبيرة جدا على من سلمه، وعلى مجلس النواب ومجلس الدولة والقضاء الليبي، وعلى ليبيا عموما، ولن تنتهي بسهولة”.

وأوضح المبشر، في تغريدة أخرى:” خطيئة أن يتنازل المرء عن مبادئه الفاضلة وأخلاقه الحميدة، من أجل منصب أو لأجل المال وقول فلان وفلان”، متابعا:” سينتصرالوطن بعون الله”.

وكان الدبيبة، اعترف أمس الخميس، في خطابه، بتسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة” إلى السلطات الأمريكية، ووصفه بـ”المجرم الإرهابي” ، واتهمه بالمسؤولية عن تصنيع القنبلة التي دسها في شنطة داخل الطائرة الأمريكية في حادث لوكربي.

وشن الدبيبة هجوما على المدافعين عن بوعجيلة، قائلا: “لا يليق بأي مسلم أن يدافع عن هذا المجرم بأي شكل من الأشكال”، متابعا: ليبيا ليست قادرة على تحدي أمريكا وغير ذلك مسرحية وهمية لتخدير الشعوب”، على حد وصفه.