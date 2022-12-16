العرّادي: ليس لدي مانع أن يحكم على “بوعجيلة” بالإعدام وفق القانون

رفض القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ، عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرّادي، التعاطف مع بوعجيلة مسعود الذي سلمته حكومة الوحدة المؤقتة إلى السلطات الأمريكية.

وقال العرادي في تغريدة عبر “تويتر”، إن “كارثة لوكربي جريمة وعمل إرهابي ويعد إرهابيا كل من شارك فيها”، مضيفا: “ليس لديّ مانع أن يحكم على المريمي بالإعدام وفق القانون”.

وتابع: “السؤال الذي فشل الدبيبة في الإجابة عليه البارحة هو هل تم التسليم وفق القانون وعبر القضاء؟ أم تصرف شخصي يتحمل تبعاته؟ في الإجابة تكمن السيادة وانتهاكها”.

وكان الدبيبة، اعترف أمس الخميس، في خطابه، بتسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة” إلى السلطات الأمريكية، ووصفه بـ”المجرم الإرهابي” ، واتهمه بالمسؤولية عن تصنيع القنبلة التي دسها في شنطة داخل الطائرة الأمريكية في حادث لوكربي.

وشن الدبيبة هجوما على المدافعين عن بوعجيلة، قائلا: “لا يليق بأي مسلم أن يدافع عن هذا المجرم بأي شكل من الأشكال”، متابعا: ليبيا ليست قادرة على تحدي أمريكا وغير ذلك مسرحية وهمية لتخدير الشعوب”، على حد وصفه.