قتيلان في اشتباكات مسلحة في صبراتة

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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الجمعة مقتل شخصين كحصيلة أولية نتيجة الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في صبراتة غرب ليبيا.

وقال الجهاز: “اشتباكات عنيفة تشهدها مدينة صبراتة وحالتي وفاة حصيلة أولية للاشتباكات”.

أعلن مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في صبراتة، اليوم الجمعة، تعذّر إقامة صلاة الجمعة بمسجدي صبراتة العتيق والمجاهدين بسبب الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة.

وتحدث شهود، عن مقتل شاب من مدينة الزاوية يدعى “بدر البكوش”، فيما أصيب آخرون جراء الاشتباكات وقعت فجر اليوم بالمدينة.

وذكرت مصادر، أن قوة من الزاوية متمركزة في المدخل الشرقي لصبراتة وتستعد لدخول المدينة.

وقال شهود إنهم سمعوا أصوات اشتباكات متقطعة وسط المدينة صبراتة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.