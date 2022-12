أوغلو: الضغوطات الأوروبية على مصر تفرض بعض السياسات تجاه عدم التقارب مع تركيا

ليبيا – أكد السياسي التركي فراس اوغلو على أن الخلاف التركي اليوناني معروف والنقطة المهمة أن اليونان نجحت في نقل الخلاف التركي اليوناني لنقاط أخرى باتجاه استقطاب مصر لها وجعل ما تفكر وتؤمن به أن كل البحار ملك اليونان، وهذا سيصعد الأمر أكثر.

اوغلو قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: “من بحر إيجا اتجاه شرق المتوسط حتى جزيرة قبرص تعتبرها لها وبحجة أن هناك مسألة القبرصية التي لا يتم الالتفات لها والادعاءات أن الاتفاقيات بين تركيا وليبيا ليست قانونية، ما القانوني إذًا؟ هذه الحكومة الموجودة والتي سبقتها معترف فيها دوليًا وهي المخولة في الاتفاقيات”.

ونوّه إلى أن الصراع التركي اليوناني انتقل للمنطقة العربية، لكن وبعد تحديد الخط البحري بين تركيا وليبيا تحاول الآن اليونان بدعم مصري أن تجعل الخطوط متشابكة في مسألة الخطوط البحرية.

ورأى أن مسألة قانون البحار ليس له أهمية لأن كل الدول الموقعة عليه هنا ليست موقعة عليه لا ليبيا وإسرائيل وسوريا أو الولايات المتحدة وروسيا. بحسب قوله.

وتابع: “هذا دليل على أنه لم تنجح العلاقات التركية، ربما مصر لديها حسابات استراتيجية مع اليونان؛ لأنها تمثل الاتحاد الأوروبي، اليونان ليست بالدولة القوية لا اقتصاديًا ولا عسكريًا، ما الذي ستجنيه؟ تركيا تحاول قدر الإمكان أن تذهب لها مصر حتى لا تبقى في الفضاء اليونان ومن خلفها، ونظن أن الخلاف في الملف الليبي سيبقى مستمرًا”.

وشدد على أن المصالح مختلفة بين الطرفين وعلى الطرفين أن يقبلا بعضهما في الخلاف الموجود وألا يحل الخلاف فيما بينهما؛ لأن كل دولة لها مصالح.

واعتقد أن الجهود بين تركيا لمصر عائدة للأخيرة أكثر من تركيا لأسباب استراتيجية خاصة بها وهناك أمور أخرى، مشيرًا إلى أن تركيا ومصر كلاهما التوجيه المباشر للكلام، لذلك الحديث فيه مواربة سياسية لكن المذكرة واضحة أن هناك حدودًا واضحة أقرتها الاتفاقية بين الطرفين، لذلك صنع حدود بحرية على حدود بحرية أخرى هذا ليس له معنى إلا وضع العراقيل وإصدار المشاكل، وهذا خطير وقد يصل لصدام.

واستطرد: “أريد أن أقول أن هناك اتفاقيات دولية وقعت عليها اليونان توجب أن يكون لها سلطات على كل الأجزاء القريبة من الجرف القاري التركي، سواء على المتوسط أو بحر إيجه، وأن لا تكون لها قوة عسكرية، وإن وجدت قوة عسكرية ستغير تركيا المنهج في هذه النقطة”.

وأفاد خلال تصريحه أن الضغوطات الأوروبية على مصر تفرض بعض السياسات تجاه عدم التقارب مع تركيا، وإذا تم متابعة الحراك السياسي الخارجي لمصر ودمج قبرص في كل شيء تعتبر مشكلة.

وأردف: “مصر تتوجه لليونان التي هي أحد الضامنين الثلاثة، وهناك دولة أخرى وهي تركيا لماذا تتجه لتركيا الضامن؟ إذا لا يوجد هناك توازن في المشهد القبرصي، الوضع توازنات استراتيجية ومصر تميل للغرب وتعلم أنه لن تستفيد شيئًا في رسم حدود على الحدود التي وقعت بين ليبيا وتركيا، لا أحد يتدخل في المياه الإقليمية، الخلاف حول المياه المختلف عليها بعد أن حصل هناك اتفاقيات في نقاط متعددة هنا تحدث المشكلة أما أن تذهب دولة وتقول لن تتجه للمياه الإقليمية التركية، وهذا سيُحدث حربًا مباشرة، ولكن المختلف عليها المياه الإقليمية واليونان، ماذا تريد من ليبيا؟”.

وبيّن أنه بالنسبة لتركيا كل شيء في السياسة وارد مهما حصل من خلاف وهناك المساحة السياسية التي تهدئ الكثير من المشاكل، وربما مصر لا ترى ذلك تصعيدًا؛ لأنها تحافظ على حدودها البحرية، لكن المشكلة هي وضع حدود فوق حدود، مشددًا على أن الخلاف البحري قائم للآن لكن رسم حدود على أخرى هذا أمر غير مقبول.

Shares

The post أوغلو: الضغوطات الأوروبية على مصر تفرض بعض السياسات تجاه عدم التقارب مع تركيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية