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خارجية دبيبة: استعادة قطعة أثرية مهربة من الولايات المتحدة الأمريكية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، استعادة قطعة أثرية مهربة إلى الولايات المتحدة، تتمثل في يد تمثال جنائزي رخامي.

وسلم مكتب المدعي العام بولاية نيويورك القطعة الأثرية إلى السفارة الليبية في واشنطن، وجرى نقلها بعد ذلك إلى القنصلية الليبية في إسطنبول ومن ثم إلى العاصمة طرابلس وتسليمها إلى مصلحة الآثار الليبية.

وأعربت الوزارة، عن شكرها لكل من ساهم في إعادة القطة الأثرية إلى أرض الوطن، وتطلعت إلى مزيد التعاون والتنسيق في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنساني والحضاري.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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