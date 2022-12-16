شلوف: اتهامات الدبيبة لـ بوعجيلة “قمة الخيانة”

قال جمال شلوف، الباحث الليبي، إنه يتعين على الليبيين، أن يستعدوا لمزيد من العقوبات الدولية، جراء كلمة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والتي قال فيها، إن بوعجيلة متهم ارهابي قتل 270 من الأرواح البريئة من الأطفال والطلبة والعجائز، فما بالك بباقي العمليات الإرهابية، وفق قول الدبيبة.

وأضاف شلوف على فيسبوك: “يعني يا ليبيين جهزوا أنفسكم لتحمل المسئولية عن باقي العمليات الإرهابية اللي حيكون فيها بوعجيلة مسعود مشارك فيها او حيلبسوها له باراداته أو بغيرها. بصراحة تامة، قمة الصفاقة وصحة الوجه والجهر بالخيانة والكذب والتضليل المفضوح شفتهن وسمعتهن في كلمة الدبيبة”.

وتابع قائلًا “ما توقعت ابداً انه في مخلوقات بهكذا مستوى من الانحدار على كافة الأصعدة، قالوا عربنا زمان “يجيرك الله من الكذاب الملاطعي” وما توقعت يوما أن أحيا لأرى هكذا كذب وهكذا ملاطعة، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، وفي كل من يبررلهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد”.