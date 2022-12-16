قتيلان في اشتباكات مسلحة بمدينة صبراتة الليبية

وقعت اشتباكات مسلحة بين ميليشيات تابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمدينة صبراتة (غرب العاصمة طرابلس)، لكن سرعان ما تم احتواؤها بعد تدخل حكماء وأعيان بمدينة الزاوية.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بالمدينة عن مقتل شخصين إثر الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بشكل مفاجئ مساء أمس (الخميس) وسط المدينة، وتسببت في إغلاق الطريق الساحلي، بينما طلب الهلال الأحمر من سكان المدينة الابتعاد عن النوافذ والبقاء بوسط المنزل لحين هدوء الأوضاع، كما أعلنت هيئة الأوقاف تعذر إقامة صلاة الجمعة في بعض المساجد.

وتحدثت مصادر محلية عن وصول قوة مسلحة من مدينة الزاوية إلى المدخل الشرقي لمدينة صبراتة، استعداداً لدخولها، بهدف اعتقال عدد من قادة التشكيلات المسلحة في صبراتة وعلى رأسهم أحمد الدباشي الشهير بـ«العمو».

وكانت الاشتباكات المسلحة قد اندلعت بعد صلاة فجر، اليوم (الجمعة)، في مدينة صبراتة بين ميليشيا «الكابوات» من مدينة الزاوية وميليشيات «العمو»، لكن أعضاء في «رابطة حكماء وأعيان الزاوية» أعلنوا عصر (الجمعة) توقف الاشتباكات بعد تدخل حكماء مدينتي الزاوية وصبراتة، وعميد بلديتها ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وأعلنوا بدء التفاوض حول كيفية تسليم المطلوبين من الطرفين.

من جهة أخرى، نقل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدى اجتماعهما على هامش فعاليات القمة الأميركية – الأفريقية بالعاصمة واشنطن، تشديده على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي ولإنجاح هذه الجهود ومساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي.

وأشاد المنفي في بيان وزعه مكتبه، مساء (الخميس) بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر بقيادة السيسي، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، في ظل ما وصفه بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين.

بدوره، شدد عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أن الطريق إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي بشكل مستدام يتم بالضرورة من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وقال إن مجموعة من الشباب والشابات الليبيين من جميع أنحاء البلاد، يمثلون «ملتقى حوار الشباب»، عرضوا عليه مساء أمس (الخميس) بعض الأفكار التي أثارت إعجابه بشأن المضي قدماً في ليبيا في معالجة الأزمة السياسية الراهنة، لافتاً إلى تأكيده أن الشباب والمرأة في ليبيا شركاء أساسيون في عملية المصالحة والسلام والاستقرار، كما شدد على ضرورة إشراك الشباب والنساء في العملية السياسية والمساهمة في بناء مستقبل ليبيا.