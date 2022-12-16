متجاهلا دعوات التظاهر ضده.. الدبيبة: عشت لحظات سعيدة في مجمع غابة النصر

تفقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة اليوم الجمعة مجمع غابة النصر.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”: “لقد كانت لحظات سعيدة وأنا أتفقد أعمال الصيانة، استرجعت فيها ذكريات عام 2009 عندما كنت مهندسا مشرفا على تنفيذ مجمع غابة النصر الذي نُفذ في وقت قياسي بنخبة من المهندسين الليبيين والأجانب؛ ليكون تحفة فنية يجب أن تعود لها الحياة بعد تعطل وإتلاف دام سنوات”.

يشار إلى أن نشطاء دعوا للتظاهر اليوم الجمعة ضد الدبيبة، بعد اعترافه في كلمة للشعب الليبي تنسيقه مع الولايات المتحدة الأمريكية لاحتجاز ومحاكمة المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، على أراضيها.