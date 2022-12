البكوش: الحكومة المصرية هي المعرقل الرئيس لإجراء انتخابات تشريعية ويجب اتخاذ خطوات جدية ضدها

ليبيا – علق المستشار القيادي بحزب الاتحاد من أجل الوطن الذي يقوده السويحلي صلاح البكوش على الخطوة المتخذة من قبل القاهرة وأثينا بترسيم الحدود بينهما، مشيرًا إلى أن مصر موقعة على اتفاقية البحار ووقعت على ذلك عام 1980.

البكوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن المادة 183 من ذلك الاتفاق تقول إن على الدول أن تجلس للحوار والتفاوض حول تحديد حدودهما البحرية ولا يمكن حسب اتفاق البحار أن تقوم دولة بخطوة أحادية الجانب برسم حدودها البحرية والبرية مع جارتها.

ولفت إلى أن مصر مخالفة لقانون البحار ويجب الذهاب للتفاوض، مبينًا أن الحدود البحرية بين تركيا وليبيا حددت وطالب الأتراك والليبيين اليونانيين والمصريين الجلوس والتفاوض والنقاش حول هذه النقطة.

وأكد على أن مصر نزعت الملكية الليبية لبعض المناطق الاقتصادية لليبيا حسب الاتفاق التركي الليبي ولكن لم تلمس ما حددته تركيا لنفسها ومصر تستغل ضعف الدولة الليبية.

وتابع: “ما دخل الحدود البرية في الحدود البحرية؟ هناك اتفاق دولي فيما يخص ترسيم الحدود البحرية. يجب على مصر أن تعلم أن الإجراء والطريقة في التعامل مع الدولة الليبية لن تمر مرور الكرام وسنحاول أن نرد على هذا، لدينا مليون مصري يعمل في طرابلس سنبعثهم لكم لمصر، نقاطع البضائع المصرية أما أن يحاول السيسي التغطية على فشله الاقتصادي في مصر بهذه الاستعراضات البهلوانية فهذا لن يمر”.

كما استطرد: “إسرائيل تستطيع التدخل في الشؤون المصرية وتقول لها لا قوات عسكرية داخل سيناء وممنوع الطائرات والدبابات ومصر توقع على ذلك وهذه اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل”.

وأردف: “القذافي قال: إن مصر كانت تبتز ليبيا في قضية لوكربي والحصار عليها واتجه القذافي للسعودية والأمير بندر لكي يحل مشكلة لوكربي؛ لأن المصريين كانوا مستفيدين من الحصار على ليبيا وأدعو من يصرخون حول قضية المريمي أن يصرخوا الآن حول انتهاك السيادة الليبية من قبل مصر إما أن تطالبوا حكومة شرعية وترفضون الانتخابات!”.

واعتبر أن الحكومة المصرية هي المعرقل الرئيس لإجراء انتخابات تشريعية في ليبيا؛ لذلك يجب اتخاذ ضدها خطوات جدية وقوية وهذا الرد المناسب.

