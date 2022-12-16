الغرابلي: ليبيا دولة فاشلة

قال الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق، إن ليبيا دولة فاشلة وهذا واقع، وأن أركان الدولة ثلاث، وطن وشعب وحكومة تدير شئونه الوطن متجزئ وحدوده منتهكة والشعب منقسم على نفسه ويتحارب بالسلاح، والحكومة لدينا منها حكومات متعددة هناك من يتحكم في مربع داخل مدينته وهناك من يتحكم في اقليم والكل يحكم من جانبه”.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن العالم لن يعترف بفشل الدولة ولن يقولوا علينا دولة فاشلة تعرفون لماذا ؟

لكي يحملوا الأجيال القادمة جميع أخطاء هذه الحكومات لوكربي اليوم مثال وسيبقى الليبيون يدفعون الثمن، وفق قوله.