رئيس خارجية البرلمان يؤكد أهمية دور الإمارات في الملف الاقتصادي الليبي

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، اجتماع اليوم الجمعة، عبر الاتصال المرئي، مع رئيس لجنة الخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، علي راشد النعيمي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إن العقوري، أكد على عُمق العلاقات مع دولة الامارات العربية الشقيقة، وحرصه على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

كما أكد على أهمية دور دولة الإمارات المتحدة في الملف الاقتصادي الليبي باعتبارها عضو في المجموعة الاقتصادية حول ليبيا.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال الحكم الرشيد والنظام الاتحادي لافتاً إلى أهمية وضع برامج للتعاون الفني بين البلدين.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة على الحفاظ على وحدة التراب الليبي، ووجوب نسيان الماضي وأن يجتمع الليبيين على طاولة واحدة من أجل أن تنعم دولة ليبيا بالأمن والأمان والاستقرار.

وأعرب عن تمنيات بلاده باستقرار ليبيا والتوافق بين الأطراف الليبية، مؤكداً رفض بلاده للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

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