باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين مجلسي النواب الدولة أو آلية بديلة

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي إجرائه العديد من المشاورات لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا.

وأضاف باتيلي خلال إحاطته اليوم إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا انه قد دعا قيادات مجلسي النواب والدولة إلى التخلي عن المصالح الشخصية بهدف الوصول إلى القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأشار المبعوث الاممي إلى اللقاء بين النواب والدولة تأجل لأسباب لوجسيتية وسياسية غير مرتقبة مؤكدا العمل على لقاء بين النواب و الدولة في أماكن أخرى معبرا عن استعداد الأمم المتحدة لتسيير حوار ليبي ليبي، منوهاً إلى إنه “إذا لم يتوصل المجلسان لاتفاق، ينبغي البحث عن آليات بديلة لرفع المعاناة القائمة بسبب إجراءات سياسية موقتة أصبحت غير ملائمة اليوم”.

وإلى نص الكلمة بحسب ما نشرته بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا:

سيدتي الرئيسة،،

حضرات أعضاء مجلس الأمن ،

منذ إحاطتي الأخيرة في 15 نوفمبر، واصلت حواري مع أصحاب المصلحة الليبيين والشركاء الدوليين لدفع العملية السياسية وإحياء المسار الانتخابي وفقًا لقرار مجلس الأمن 2656.

وفي هذا الصدد ، قمت بجولة في المنطقة للقاء الشركاء الإقليميين. من 19 إلى 30 نوفمبر ، سافرت إلى تركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس.

سعيت في اجتماعاتي إلى الحصول على الدعم المستمر والمنسق من المحاورين لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمساعدة القادة الليبيين في التغلب على خلافاتهم وحل أزمة شرعية المؤسسات المؤقتة القائمة منذ فترة طويلة.

كررت التأكيد على أن الخطوة الأولى المهمة على طريق الشرعية والأمن والاستقرار المستدام هي منح 2.8 مليون ليبي مسجلين للتصويت فرصة الإدلاء بأصواتهم واختيار قادة بلادهم المستقبليين بحرية لفتح حقبة جديدة لليبيا ، جيرانها والمنطقة.

إنني ممتن للإعراب بالإجماع عن الدعم والالتزام لجهود الأمم المتحدة لدعم استئناف الحوار بين الليبيين.

في الأسابيع المقبلة ، بينما أكثف مشاركاتي مع الجهات الليبية ، أخطط لإنهاء جولتي الإقليمية وزيارة شركاء دوليين آخرين ، لاستطلاع آرائهم حول الأزمة المستمرة في ليبيا وأفضل السبل لدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنفيذ ولايتها.

سيدتي الرئيسة،،

لقد حثثت قادة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ، على الارتقاء فوق المصالح الشخصية والجماعية ، والعمل بشكل بناء من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري للانتخابات ، في إطار زمني محدد جيدًا ، بما يتماشى مع التطلعات الملحة لمجلس النواب. غالبية مواطني ليبيا.

عقب دعواتي المتكررة لرئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة للاجتماع داخل ليبيا لإظهار لجميع الليبيين استعدادهم لبدء حوار جاد لإيجاد مخرج من الأزمة ، السيد عقيلة صالح و وافق السيد مشري على الاجتماع برعاية الأمم المتحدة في مدينة الزنتان في 4 ديسمبر.

كان الاجتماع مناسبة للإشارة إلى استئناف الحوار السياسي على الأراضي الليبية.

وللأسف ، كان لا بد من تأجيل الاجتماع لأسباب لوجستية غير متوقعة فضلاً عن عوائق سياسية ناشئة.

نحن نعمل مع رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحديد موعد ومكان جديدين في ليبيا لعقد هذا الاجتماع.

كما أنني على اتصال بالمجلس الرئاسي لتسهيل لقاء بين المؤسسات الثلاث بناءً على الاقتراح الأخير الذي قدمه رئيس المجلس الرئاسي السيد المنيفي بهذا الصدد.

بينما تظل الاجتماعات خارج البلاد مفيدة ، فمن الواضح أن اجتماعات القادة الوطنيين داخل البلاد ستساعد في وضع نموذج إيجابي للمواطنين نحو مداواة جروح الانقسام في المجتمع وإشارة إلى الإرادة السياسية للتخفيف من مخاطر التقسيم. من البلاد.

ولحشد أقصى قدر من الدعم للعملية ، أبلغت رئيس الوزراء ، السيد دبيبة ، بالاجتماع المقبل لرؤساء الغرفتين والمجلس الرئاسي. لقد أبرزت أيضًا استعدادي للعمل مع جميع الجهات الفاعلة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن عملية سياسية يملكها ويقودها ليبيون يمكن أن تخرج البلاد من أكثر من عشر سنوات من المزالق السياسية وتزيد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية لغالبية سكانها. .

اليوم ، أطلب من هذا المجلس وأعضائه وجميع من لديهم سلطة الاجتماع ، دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإعادة القادة السياسيين الليبيين إلى طاولة المفاوضات ومنع المزيد من التدهور في الوضع عشية الذكرى السنوية الأولى. تأجيل انتخابات 24 ديسمبر.

تؤثر الأزمة التي طال أمدها في ليبيا بشكل كبير على رفاهية الناس وتهدد أمنهم وتهدد وجودهم ذاته. كما أنها تنطوي على مخاطر جدية تتمثل في زيادة الانقسام في البلاد ومؤسساتها.

يمكننا بالفعل أن نشهد بوادر التقسيم بحكومتين متوازيتين ، وجهازين أمنيين منفصلين ، وبنك مركزي منقسم ، وقرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي بشرق البلاد في ظل عدم وجود دستور متفق عليه. ، والاستياء المتزايد في جميع المناطق من التوزيع غير المتكافئ للعائدات الضخمة من النفط والغاز للبلاد.

يتحمل القادة السياسيون من جميع الأطراف مسؤولية هذه التطورات المزعجة لمستقبل البلاد.

سيدتي الرئيسة،،

على عكس نظرائهم السياسيين ، تحت قيادة اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 (JMC) ، أظهر المسار الأمني ​​والعسكري إرادة أقوى لإحراز تقدم نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية في البلاد.

لا يزال وقف إطلاق النار ساري المفعول ولم تسجل أي انتهاكات منذ إحاطةي الأخيرة ، على الرغم من التقارير التي تفيد بحشد القوات من كلا الجانبين. ومع ذلك ، لا يزال الوضع متوترا ولا يمكن التنبؤ به في جميع أنحاء البلاد.

في 8 ديسمبر / كانون الأول ، حضرت مع الرؤساء المشاركين الآخرين في تونس جلسة عامة لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة برلين للمتابعة الدولية ، بحضور معظم أعضاء عملية برلين ، واللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والمسؤولين. وزارة الداخلية الليبية المكلفة بضمان أمن العملية الانتخابية.

متابعة للاجتماع السابق الذي عقد في سرت في 27 أكتوبر ، ناقش فريق العمل الأمني ​​ووافق على إنشاء لجنة فرعية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تابعة للجنة العسكرية المشتركة ، وفقًا للبند الرابع من اتفاقية وقف إطلاق النار.

ستزود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اللجنة الفرعية بالدعم الفني والخبرة ذات الصلة ، بناءً على طلب 5 + 5.

في ظل عدم وجود التفويض اللازم من السلطات الليبية للتأسيس الفعال لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (CMC) في سرت ، يواصل مراقبو وقف إطلاق النار الدوليون العمل من طرابلس.

خلال الاجتماع ، حثثت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 على المساعدة في التغلب على هذه العقبة للسماح للجنة العسكرية المركزية بالعمل بكامل طاقتها وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. آمل أن يتجسد الالتزام الذي قطعته اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 لدعم نشر مراقبي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سرت في الاجتماع القادم لـ 5 + 5 في 15 كانون الثاني / يناير في سرت تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

سيدتي الرئيسة،،

إن انتشار الأسلحة تحت سيطرة مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ووجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة لا يزال يشكل تحديًا خطيرًا لسلامة وأمن الليبيين ويقوض الجهود المبذولة لتوحيد أمن البلاد المؤسسات.

في هذا العام وحده ، قُتل وشُوه 39 شخصًا في حوادث المتفجرات من مخلفات الحرب ، من بينهم 11 طفلاً. حوالي 76 في المئة من المتضررين كانوا من المدنيين.

سيدتي الرئيسة،،

يواصل الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية التواصل مع المؤسسات الليبية لدفع المناقشات حول اتفاقية للنفقات المؤقتة وآلية الرقابة.

أكرر أهمية وإلحاح إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة ، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن. 2656.

سيدتي الرئيسة،،

تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مراقبة حملة ممنهجة من قبل الجهات الأمنية الليبية التي تحاول تقويض وإسكات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ، بما في ذلك النساء والشباب.

إنني على يقين من أن وجود مجتمع مدني قوي أمر أساسي لخطاب آمن ومنفتح وديمقراطي بين الدولة ومواطنيها ويمثل الأساس المطلوب للانتقال السياسي في ليبيا.

في 8 ديسمبر ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، استضفت حوارًا رقميًا مع الليبيين أعرب المشاركون خلاله عن قلقهم إزاء الوضع الأمني ​​السائد والتدهور الخطير في الخدمات الأساسية ، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والكهرباء. ودعوا أيضا إلى إجراء انتخابات.

سيدتي الرئيسة،،

تأتي إحاطتي الإعلامية اليوم في نهاية الحملة العالمية التي استمرت 16 يومًا حول العنف ضد المرأة.

في 25 نوفمبر / تشرين الثاني ، أصدرت بيانًا دعا فيه جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله على الإنترنت وغير المتصلة. كما دعوت إلى اعتماد قوانين من شأنها أن توفر الحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف.

إن العنف ضد المرأة ليس ظاهرة منعزلة ، وظاهرة انتشاره ممكّنة من التشرذم المؤسسي في ليبيا وعدم كفاية الأطر القانونية.

في ملاحظة إيجابية ، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في 19 أكتوبر / تشرين الأول قرارا ، يمنح أبناء الليبيات المتزوجات من غير ليبيين ، إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.

كما أنها تنازلت عن متطلبات التأشيرة لأبنائها.

هذه خطوة في الاتجاه الصحيح تحتاج إلى مزيد من التعزيز من خلال اعتماد القوانين ذات الصلة وتعزيز المؤسسات.

وأحث السلطات المعنية على الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير اللازمة واعتماد القوانين التي تحمي وتعزز حقوق المرأة والطفل.

سيدتي الرئيسة،،

إنني قلق بشأن العوائق البيروقراطية الجديدة والقيود المفروضة على الحركة التي تواجهها المنظمات الإنسانية والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى النازحين داخليًا وكذلك الآلاف من المحتجزين دون إصدار حكم في جميع معسكرات الاعتقال العديدة في جميع أنحاء البلاد.

وأدعو جميع السلطات الليبية إلى تسهيل تجديد تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية والإسراع بالموافقة على التأشيرات لموظفيها العاملين في ليبيا.

سيدتي الرئيسة،،

باختصار وختام: نتج عن العمل على المسار الأمني ​​بعض الإنجازات البارزة ، ويبني المسار الاقتصادي بعض الزخم الذي يمكن البناء عليه.

ومع ذلك ، فإن المسار السياسي يظهر القليل من بوادر التقدم.

وبدعم من هذا المجلس والدول الأعضاء فيه:

نحن بحاجة إلى ممارسة الضغط على القادة السياسيين في البلاد بشأن الضرورة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري.

لم يعد الخلاف المستمر بين رجلين ، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس النواب ، حول عدد محدود للغاية من أحكام الأساس الدستوري ، بمثابة تبرير لاحتجاز دولة بأكملها كرهينة.

صبر شعب ليبيا ليس بلا حدود.

إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع ، يمكن ، بل ينبغي ، استخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عليها الزمن ومفتوحة.

نحن بحاجة إلى التفكير بشكل خلاق في طرق ضمان تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة ومتزامنة وإجرائها في ظل إدارة واحدة وموحدة ومحايدة ، وأن يستقيل أولئك الذين يرغبون في الترشح كمرشحين من وظائفهم الحالية لإنشاء ساحة لعب متكافئة للجميع.

أخيرًا ، نحتاج إلى محاسبة الأفراد والكيانات الذين يتصرفون أو يدعمون الأعمال التي تمنع أو تقوض إجراء الانتخابات. وهذا ينطبق على الأفعال المرتكبة قبل وأثناء وبعد الانتخابات.

معا يجب أن نعقد العزم على مساعدة الليبيين للاحتفال بعام 2023 عام بداية عهد جديد من خلال صعود المؤسسات الشرعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

وآمل أن أتمكن من الاعتماد على المشاركة النشطة لهذا المجلس لتحقيق هذه الغاية.

اشكرك على أنتباهك.